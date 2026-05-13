Netflix kullanıcı verilerini topladığı gerekçesiyle dava edildi

Amerika'nın Teksas eyaletinde Netflix'in çocuklar da dahil olmak üzere kullanıcıları izlediği ve habersiz veri topladığı iddia ediliyor. Bu sebeple şirkete dava açılmış durumda. Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix, kullanıcı davranışlarını anlayabilmek için milyarlarca veriyi yasa dışı şekilde kaydetmiş.

Dava dosyasında yer alan ayrıntılara göre Netflix, kullanıcıların hangi içeriklere tıkladığından ya da içerik görselleri veya fragmanlarda ne kadar süre durduğuna kadar bir dizi veriyi takip ediyor. Kullanıcıların, hangi içerikleri yarıda bıraktığını ve platform üzerinde nasıl vakit geçirdiğini de inceleyen platform, bu sayede kullanıcıları daha fazla uygulamada tutmaya çalışan politikalar geliştiriyor.

Sadece yetişkin kullanıcıların değil, çocuk hesaplarının da bu şekilde izlendiği belirtiliyor. Netflix tarafı ise yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor. Şirket yetkilisinin Reuters'a yaptığı açıklamada davanın yanlış ve çarpıtılmış bilgiler üzerine kurulu olduğu ifade edildi.

Netflix'in eski CEO'su Redd Hastings şirketin 2019 ve 2020 yıllarında kullanıcı verilerini toplayıp başka şirketlere satmadığını ve reklam odaklı farklı bir politika benimsediklerini söylemişti. Ancak dava dosyasında belirtilenlere göre Netflix arka tarafta kapsamlı bir veri toplama sistemine sahip.

Özellikle, bağımlılık yaratacak tasarım unsurlarına vurgu yapılıyorken bir diğer yandan çocuk profilleri üzerinden elde edilen verilerin akibeti de merak ediliyor.