Cumhuriyet Gazetesi Logo
Netflix kullanıcı verilerini topladığı gerekçesiyle dava edildi

Netflix kullanıcı verilerini topladığı gerekçesiyle dava edildi

13.05.2026 19:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Netflix kullanıcı verilerini topladığı gerekçesiyle dava edildi

Netflix, Amerika'da kullanıcıları izlediği ve habersiz veri topladığı gerekçesiyle suçlanıyor.

Amerika'nın Teksas eyaletinde Netflix'in çocuklar da dahil olmak üzere kullanıcıları izlediği ve habersiz veri topladığı iddia ediliyor. Bu sebeple şirkete dava açılmış durumda. Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix, kullanıcı davranışlarını anlayabilmek için milyarlarca veriyi yasa dışı şekilde kaydetmiş. 

Dava dosyasında yer alan ayrıntılara göre Netflix, kullanıcıların hangi içeriklere tıkladığından ya da içerik görselleri veya fragmanlarda ne kadar süre durduğuna kadar bir dizi veriyi takip ediyor.  Kullanıcıların, hangi içerikleri yarıda bıraktığını ve platform üzerinde nasıl vakit geçirdiğini de inceleyen platform, bu sayede kullanıcıları daha fazla uygulamada tutmaya çalışan politikalar geliştiriyor.

Sadece yetişkin kullanıcıların değil, çocuk hesaplarının da bu şekilde izlendiği belirtiliyor. Netflix tarafı ise yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor. Şirket yetkilisinin Reuters'a yaptığı açıklamada davanın yanlış ve çarpıtılmış bilgiler üzerine kurulu olduğu ifade edildi. 

Netflix'in eski CEO'su Redd Hastings şirketin 2019 ve 2020 yıllarında kullanıcı verilerini toplayıp başka şirketlere satmadığını ve reklam odaklı farklı bir politika benimsediklerini söylemişti. Ancak dava dosyasında belirtilenlere göre Netflix arka tarafta kapsamlı bir veri toplama sistemine sahip.

Özellikle, bağımlılık yaratacak tasarım unsurlarına vurgu yapılıyorken bir diğer yandan çocuk profilleri üzerinden elde edilen verilerin akibeti de merak ediliyor. 

İlgili Konular: #Netflix #Teksas #veri güvenliği

İlgili Haberler

Türkiye uzay çalışmalarını hızlandırıyor; küresel aktörlerin dikkatini çekiyor
Türkiye uzay çalışmalarını hızlandırıyor; küresel aktörlerin dikkatini çekiyor Türkiye'nin uzay yolunda attığı adımlar uluslararası arenada yakından izlenirken bu alanda dünyanın önde gelen temsilcileri ve astronotlar, Türk uzay ekosisteminin geleceğini "parlak" ve "merkez üssü olmaya aday" olarak nitelendirdi.
Çin, uzaya yeni uydu grubu gönderdi
Çin, uzaya yeni uydu grubu gönderdi Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu fırlattığını duyurdu.
ChatGPT'nin kullanım verilerine yönelik yeni veriler açıklandı
ChatGPT'nin kullanım verilerine yönelik yeni veriler açıklandı OpenAI, ChatGPT için yeni verileri açıkladı. 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin kullanımları içeren verilerde yapay zekayı en çok kimlerin kullandığı da belli oldu.