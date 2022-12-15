Netflix, Open Connect programının onuncu yılını kutluyor

15 Aralık 2022 Perşembe, 12:06

Netflix, dünyaya açıldığı Open Connect programının onuncu yılını kutluyor. Tüketicilerin artan talebine karşılık olarak sürekli içeriklerini güncelleyen platform, konu hakkında yaptıklarını açıkladıkları bir blog yazısı paylaştı.

NETFLIX İLERLEYEN DÖNEMDE YENİ İÇERİKLERİYLE BİZLERİ KARŞILAYACAK

Netflix paylaştığı blog yazısında geçtikleri yolları, Open Connect progmanın detaylarını da aktardı:

"Takvimler 2012'yi gösterirken Netflix olarak ilk orijinal dizimiz Lilyhammer'ı izleyicilerle buluşturmuş ve Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'te faaliyete geçerek Avrupa'ya adım atmıştık. Yayın hayatımızın ilk günlerinde dahi, dünya genelinde 2,4 milyar internet kullanıcısının bulunduğu ve bu sayının hızla arttığı düşünüldüğünde internet üzerinden kaliteli eğlenceye kolay ve esnek bir şekilde erişimin çok yakında olağan hâle geleceği açık bir şekilde görünmekteydi.

Tüketicilerin artan talebini göz önüne alarak, uzun vadede tüm dünyayı eğlendirme vizyonumuzla uyumlu bir şekilde kendi küresel içerik teslimatı ağımıza yatırım yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Open Connect programı işte bu şekilde ortaya çıktı. Dünya genelindeki internet servis sağlayıcılarıyla (İSS) iş birliği yaparak üyelerimize dünya üzerinde nerede oldukları veya içerikleri hangi cihazda izledikleri fark etmeksizin verimli bir şekilde kaliteli eğlence sunan bir altyapı geliştirdik.

Bu altyapı nasıl çalışıyor ve üyelerimiz açısından ne anlam taşıyor?

Bir üyemiz oynat tuşuna her bastığında ona mümkün olan en iyi izleme deneyimini yüksek çözünürlükte ve gecikme yaşanmadan sunmak isteriz. Üyelerimizin bulunduğu konumlara yakın sunucular kurarız. Böylece Netflix dizi ve filmleri dünyanın öbür ucundan değil, üyelerimize yakın bir konumdan yayınlanır. Günümüzde 175 ülkede 6000 farklı konumda 18.000 sunucumuz bulunuyor ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bu yaygın altyapı, ağların üzerindeki yükü azaltarak dünya genelindeki operatörler için trafiği ve maliyeti en aza indiriyor. Bu da Red Notice ve Bridgerton gibi sevilen içerikleri üyelerimize sorunsuz bir şekilde sunmamıza olanak tanıyor.

Bu, İSS ortaklarımız için ne anlama geliyor?

Open Connect'in kuruluş amacı dünya genelindeki İSS ortaklarımızla iş birliği yapmaktır. Popüler içerikler için izleme talebinin yüksek olacağını beklediğimizde Open Connect, İSS'lerin tercihlerine dayalı olarak en verimli teslimat rotasını belirler ve dizi veya filmin önceden yerel sunucularda hazır bulunmasını sağlar. Böylelikle talep en üst düzeye çıktığında bile üyeler Squid Game ve Stranger Things gibi mutlaka izlenmesi gereken dizilere gönül rahatlığıyla erişebileceklerini ve dünya çapında büyük ilgi gören bu içerikler hakkındaki gerçek zamanlı sohbetlere katılabileceklerini bilirler. Bu altyapı, İSS ortaklarımızın içerikleri daha uzak bir mesafeden aktarmak için ekstra ücretler ödemekten kurtulmasına yardımcı olur. Tahminlerimize göre program, tüketicilerin artan talebinin zamanla ek ağ altyapısı kurulmasına gerek kalmaksızın sürdürülebilir bir şekilde idare edilmesine olanak tanıyarak sadece 2021'de İSS'leri 1,25 milyar dolarlık bir harcama yapmaktan kurtardı. Ayrıca gelişmiş video sıkıştırma teknolojimiz sayesinde içerik teslimatı hızımız beş yıl önceye kıyasla yarı yarıya düştü ve ağlarımızdaki yük azaldı.

Sırada ne var?

Open Connect ile önümüzdeki on yıl boyunca yenilikler yapmayı sürdürmeyi amaçlarken iş ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Dünyanın her yerinde insanları eğlendirmek için ortaklarımızla daha da yakın bir iş birliği içinde çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Netflix olarak mutlaka izlenmesi gereken, hayranların bayılacağı dizi ve filmlere yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Tüketicilerin talebini karşılayan ağ iyileştirmelerinin gerçekleşmesini ve internetin ücretsiz bir şekilde çevrimiçi içerik kullanımına açık kalmasını umuyor, böylece insanların dünyanın dört bir köşesinden harika hikâyelerin keyfini sürmeye devam edebilmesini diliyoruz."