Netflix’in 4,56 milyon dolar ödüllü 'Squid Game' yarışmasına başvurular açıldı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:35

Dijital yayın platformu Netflix, Hwang Dong-hyuk tarafından hazırlanan Güney Kore dizisi 'Squid Game'in 4,56 milyon dolarlık yarışması "Squid Game: The Challenge" için başvuruların açıldığını duyurdu. 456 kişinin katılımıyla başlayacak olan yarışmanın fragmanı da yayınlandı.

İNGİLİZCE ŞARTI ARANIYOR

Kayıp Rıhtım'ın aktardığı habere göre, yarışmadaki oyunlar, orijinal dizideki oyunlardan ilham alacak ve her biri beceri, dayanıklılık, hız ve stratejiyi test etmek için tasarlanmış bazı yeni eklemelere sahip olacak. 21 yaş ve üstü herkesin katılabildiği yarışmada İngilizce konuşabilme şartı da isteniyor.

'ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK YARIŞMA'

Netflix, "Squid Game: The Challenge" adlı yarışmasını “şimdiye kadarki en büyük yarışma” şeklinde tanımladı. 456 kişinin katılacağı ancak sadece bir kişinin 4,56 milyon dolar kazanacağı yarışmadaki bu ödül, televizyon tarihindeki en büyük nakit ödül anlamına geliyor.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR?

Yarışmaya katılmak için SquidGameCasting.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Yarışma çekimlerinin 2023’ün başlarında farklı ülkelerde yapılması ve en az bir ay sürmesi bekleniyor.

İlk defa geçen yılın eylül ayında Netflix üzerinden yayınlanan Güney Kore dizisi 'Squid Game', yayına girdiği ilk 28 günde 111 milyon kullanıcıya erişti. Yapım, 21 milyon dolarlık çekim maliyetine karşılık 891.1 milyon dolarlık bir kazanç elde etti.