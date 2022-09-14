Spotify'ın kuruluşu, Netflix dizisi oldu

14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:25

Spotify'ın kuruluş hikâyesini, platformun kurucularının gözünden anlatan İsveç yapımı Netflix dizisi 'The Playlist'ten ilk fragman, izleyicilerle buluştu.

6 bölümden oluşacağı açıklanan dizi, 13 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Per-Olav Sorensen'in oturduğu dizinin senaryosu Christian Spurrier tarafından yazıldı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdoğan ve Joel Lützow gibi isimler yer alıyor.

KONUSU NE?

Netflix’in açıklamasına göre 'The Playlist', büyük şirketlerin çalkantılı müzik sektörünün gidişatını önlemeye çalıştığı, korsanlığın zirve yaptığı bir dönemde dünya genelinde ücretsiz ve yasal müzik yayını hizmeti sunarak tüm sektörde devrim yaratan İsveçli genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve ortaklarını konu alıyor.