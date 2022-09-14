Spotify'ın kuruluşu, Netflix dizisi oldu
Dijital yayın platformu Netflix, yeni dizisi 'The Playlist'in ilk fragmanını yayımladı. Dizi, Spotify'ın kuruluş hikâyesini anlatıyor.
Spotify'ın kuruluş hikâyesini, platformun kurucularının gözünden anlatan İsveç yapımı Netflix dizisi 'The Playlist'ten ilk fragman, izleyicilerle buluştu.
6 bölümden oluşacağı açıklanan dizi, 13 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.
Yönetmen koltuğunda Per-Olav Sorensen'in oturduğu dizinin senaryosu Christian Spurrier tarafından yazıldı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdoğan ve Joel Lützow gibi isimler yer alıyor.
KONUSU NE?
Netflix’in açıklamasına göre 'The Playlist', büyük şirketlerin çalkantılı müzik sektörünün gidişatını önlemeye çalıştığı, korsanlığın zirve yaptığı bir dönemde dünya genelinde ücretsiz ve yasal müzik yayını hizmeti sunarak tüm sektörde devrim yaratan İsveçli genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve ortaklarını konu alıyor.
Video Haberler
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
En Çok Okunan Haberler
-
- Rus şirket mühürleri kırdı
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- İlyas Salman için istenen ceza belli oldu
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Atilla Taş: 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim'