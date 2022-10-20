Tarih belli oldu: Netflix’te şifre paylaşma dönemi kapanıyor
Netflix’e, hesap veya parola paylaşımı yoluyla erişim tarih oluyor. 2023 yılının başından itibaren hesap veya parola paylaşımına son vereceğini duyuran Netflix, aynı Netflix hesabında oturum açmış cihazların hesap sahibiyle aynı evde yaşayıp, yaşamadığını IP adresi üzerinden tespit edecek.
Dizi ve film platformu Netflix, ücretsiz şifre paylaşımı yaparak, bir hesabı, birden fazla kişinin kullanmasının önüne geçmeye hazırlanıyor.
Platformun açıklamasına göre, 2023 yılının başından itibaren hesap veya parola paylaşımı artık yapılamayacak.
EK ÜCRET TALEP EDİLECEK
Şirketin atacağı adımlar kapsamında, hesap paylaşımı yapan kişilerden, içerikleri izlemeye devam edebilmeleri için normal üyelik ücretlerinden daha düşük de olsa ek ücret istenecek. Öte yandan bunun için artık “alt hesap” veya “ekstra üye” seçeneklerinin devreye sokulacağı belirtiliyor.
IP TESPİTİ YAPILACAK
Aynı Netflix hesabında oturum açmış cihazların aynı evden kullanılıp kullanılmadığı, cihazların IP adresi, cihaz kimliği ve hesap etkinliği gibi bilgiler kullanılarak tespit edileceği ifade edildi.
Netflix’in açıklaması şu şekilde:
“Hesap paylaşımından para kazanmak için iyi düşünülmüş bir yaklaşım geliştirdik ve bunu 2023’ün başlarından itibaren daha geniş bir alana yaymaya başlayacağız. Hesap paylaşanlara, Netflix profillerini kendi hesaplarına aktarma ve paylaşanlara aileleri veya arkadaşları için ödeme yapmak istiyorlarsa cihazlarını daha kolay yönetme ve alt hesaplar (“ekstra üye”) oluşturma için olanak sunacağız. Daha düşük fiyatlı reklam destekli planımızın olduğu ülkelerde, hesap paylaşanlar için profil transfer seçeneğinin özellikle popüler olmasını bekliyoruz.”
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