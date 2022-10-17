Çoklu hesap kullananlara: Netflix yeni özelliğini duyurdu!
Abonelerini kaybeden Netflix farklı adımlar atarak bu kullanıcıları geri kazanmak istiyor. Platform profil transferine odaklanan yeni bir özellik duyurdu.
Popüler içerik izleme platformu Netflix kısa bir süre önce abonelerini kaybetmeye başlamıştı. Bunun akabinde reklam sistemini getireceği yeni abonelik hizmetini sunmaya hazırlanan platform, şimdi de yeni özelliği profil transferini duyurdu.
PROFİLİ TRANSFER ETMEK MÜMKÜN OLACAK
Netflix'in direkt resmi internet sitesinde paylaştığı makalede yeni transfer özelliğinin nasıl kullanılacağı talimatlar şeklinde anlatılmış ve hizmet tanımlanmış. İşte o açıklamanın tamamı şu şekilde:
''İnsanlar taşınır. Aileler büyür. İlişkiler biter. Hayat daima değişir ancak hayatınızla birlikte Netflix deneyiminizin de değişmesine gerek olmamalı. Hesabınızı kullanan kişilerin bir profili başka bir hesaba aktarmasına imkân tanıyan Profil Transferi özelliğini bugün kullanıma sunuyoruz. Kendi üyeliklerini başlatan kullanıcılar bu özellik sayesinde kişiselleştirilmiş önerileri, izleme geçmişini, Listem bölümündeki içerikleri, kayıtlı oyunları ve diğer ayarları koruma olanağına sahip olacak.
Uzun zamandır talep edilen bu yeni özellik, bugünden itibaren dünya genelindeki üyelerin kullanımına sunulacak.
- Profil Transferi özelliği hesabınızda kullanıma açılır açılmaz e-posta ile bilgilendirileceksiniz.
- Bir profil transfer etmek için ana sayfadaki açılır menüden profil simgenizin üzerine gelip "Profili Transfer Et" seçeneğine gidin. Ardından talimatları takip edin.
- Hesabınız için Profil Transferini dilediğiniz zaman hesap ayarlarınızdan devre dışı bırakabilirsiniz.
Olup biten her şeye rağmen arkanıza yaslanıp izlemeye kaldığınız yerden devam edebilmek için, değişimlerle dolu hayatınızda değişmeyen tek şey Netflix profiliniz olsun.''
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