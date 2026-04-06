Dijital ürünlere gümrük vergisini engelleyen anlaşmayı kabul etmedi! Türkiye'de dijital ürünlere gümrük vergisi mi geliyor?

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı, Kamerun'un başkenti olan Yaounde'de mart ayının sonunda gerçekleşti. 29 Mart'a kadar devam eden konferansta Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerin dijital ürünlere gümrük vergisi getirilmesini engelleyen anlaşmayı kabul etmemesi dikkat çekti. 160'tan fazla ülkenin yer aldığı konferansta yasağın uzatılmasına yönelik anlaşma sağlanamamış oldu.

ABD, dijital ürünler üzerinden ek bir vergi alınmasını engelleyen bu yasağın kalıcı hale gelmesini isteyen tarafta yer alırken, Türkiye ve Brezilya gibi ülkeler buna karşı çıktı.

Bununla beraber zaten halihazırda Türkiye'de dijital pek çok hizmetten alınan vergilere bir de gümrük vergisi eklenebilir.

DİJİTAL ÜRÜNLERE GÜMRÜK VERGİSİ GELEBİLİR

Reuters'ın aktardığına göre e-ticaret moratoryumunun uzatılmasını iki ülkü kabul etmedi. 28 yıldır uygulanan bu anlaşma dijital ürünler olan internet üzerinden alınan, film, oyun ya da e-kitap vb. üzerinden gümrük vergisi alınmasını engelliyordu.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, e-ticaret moratoryumunun sona erdiğini ve bunun da ülkelerin dijital indirmeler ve yayın akışı gibi elektronik ürünlere gümrük vergisi uygulayabileceği anlamına geldiğini söyledi. Öte yandan Okonjo-Iweala, WTO'nun moratoryumu yeniden yürürlüğe koymayı umduğunu ve Brezilya ile ABD'nin bu konuda anlaşmaya varmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye ve Brezilya dışında başka ülkelerin de ABD'nin süreyi uzatma isteğine itiraz ettiği belirtildi.

Ülkelerin bu anlaşmaya itiraz etmesinin başında bu anlaşmanın yerel kuruluşlar için haksızlık yarattığını ve sağlık başta olmak üzere eğitim gibi bütçeleri de olumsuz etkilediği yer alıyor.