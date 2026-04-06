Dijital ürünlere gümrük vergisini engelleyen anlaşmayı kabul etmedi! Türkiye'de dijital ürünlere gümrük vergisi mi geliyor?

6.04.2026 19:09:00
Türkiye'nin ve Brezilya'nın da aralarında olduğu ülkeler 28 yıldır uzatılarak uygulanan dijital ürünlerden gümrük vergisi alınmasını engelleyen anlaşmayı kabul etmemesi dikkat çekti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı, Kamerun'un başkenti olan Yaounde'de mart ayının sonunda gerçekleşti. 29 Mart'a kadar devam eden konferansta Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerin dijital ürünlere gümrük vergisi getirilmesini engelleyen anlaşmayı kabul etmemesi dikkat çekti. 160'tan fazla ülkenin yer aldığı konferansta yasağın uzatılmasına yönelik anlaşma sağlanamamış oldu. 

ABD, dijital ürünler üzerinden ek bir vergi alınmasını engelleyen bu yasağın kalıcı hale gelmesini isteyen tarafta yer alırken, Türkiye ve Brezilya gibi ülkeler buna karşı çıktı. 

Bununla beraber zaten halihazırda Türkiye'de dijital pek çok hizmetten alınan vergilere bir de gümrük vergisi eklenebilir. 

DİJİTAL ÜRÜNLERE GÜMRÜK VERGİSİ GELEBİLİR

Reuters'ın aktardığına göre e-ticaret moratoryumunun uzatılmasını iki ülkü kabul etmedi. 28 yıldır uygulanan bu anlaşma dijital ürünler olan internet üzerinden alınan, film, oyun ya da e-kitap vb. üzerinden gümrük vergisi alınmasını engelliyordu. 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, e-ticaret moratoryumunun sona erdiğini ve bunun da ülkelerin dijital indirmeler ve yayın akışı gibi elektronik ürünlere gümrük vergisi uygulayabileceği anlamına geldiğini söyledi. Öte yandan Okonjo-Iweala, WTO'nun moratoryumu yeniden yürürlüğe koymayı umduğunu ve Brezilya ile ABD'nin bu konuda anlaşmaya varmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye ve Brezilya dışında başka ülkelerin de ABD'nin süreyi uzatma isteğine itiraz ettiği belirtildi.

Ülkelerin bu anlaşmaya itiraz etmesinin başında bu anlaşmanın yerel kuruluşlar için haksızlık yarattığını ve sağlık başta olmak üzere eğitim gibi bütçeleri de olumsuz etkilediği yer alıyor. 

İlgili Haberler

Nisan ayında hangi oyunlar çıkış yapacak?
Nisan ayında hangi oyunlar çıkış yapacak? Her ay yeni oyunlar farklı platformlar için tanıtılıyor. Nisan ayında ise onlarca oyun sunulacak.
iPhone'lara gelecek bir sonraki güncelleme iOS 27 nasıl olacak?
iPhone'lara gelecek bir sonraki güncelleme iOS 27 nasıl olacak? Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı iOS 27 ile iPhone kullanıcıları bazı yeni özelliklere kavuşacak.
Samsung, bir uygulamasını daha kapatıyor
Samsung, bir uygulamasını daha kapatıyor Samsung, yeni yaptığı bir duyuruya göre bir uygulamasını daha kapatıyor. Uygulama temmuz ayına kadar kullanımda olacak.