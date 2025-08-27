Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 19:31:00
Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi geçen aylarda yayınlanan Kpop: Demon Hunters adlı animasyon oldu.

Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi güncellendi ve ilk sıraya Kpop: Demon Hunters( Kpop: İblis Avcıları) çıktı. Animasyon müzikal türünde ve dünya çapında ilk sıraya çıkan yapım 20 Haziran 2025'te Netflix'te yayınlandı. 

Platformda tüm zamanların en çok izlenen film ünvanına ise 236 milyon saatten fazla izlenerek ulaştı. Dünya sıralamasında ilk sırada yer alan film Türkiye'de en çok izlenen yapım değil. 

Film Sony yapımı olmasına rağmen Netflix'e satılmıştı. Animasyon filminde ünlü bir K-pop kız grubunun macera dolu hikayesi anlatılıyor. 

Netflix'in daha önce en çok izlenen filmi yaklaşık 230 milyon saat izlenerek zirveye ulan Red Notice filmiydi. 

Listenin üçüncü sırasında ise Carry-On 172,1 milyon saat izlenme ile yer alıyor. 

