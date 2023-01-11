Netflix yeni mobil oyununu yayınladı!
Netflix 2023'ün ilk oyununu paylaştı. Netflix tarafından geliştirilen TMNT: Shredder’s Revenge iOS ve Android taraftaki kullanıcılara sunuldu.
Netflix bir süre önce oyun işine girmiş ve bu konuda olan ciddiyetini de göstermişti. Şimdi Netflix abonelerinin erişebildiği yeni mobil oyunu TMNT: Shredder's Revenge'ı sundu. Nostaljik bir deneyim sunan oyun Ninja Turtles dünyasını özleyenlere geliyor.
ÇOK OYUNCULU BİR DENEYİM SUNUYOR
Oyun hem iOS hem de Android taraf için aynı anda ücretsiz yayınlandı. Ancak elbette ücretsiz olsa da Netflix aboneliği gerektirdiğini hatırlatalım.
5 kişiye kadar oynanabilen oyunda Ninja Kaplumbağalara ek olarak April O'Neel, Splinter Usta ve Casey Jones gibi karakterlerin de oynanması mümkün.
Netflix daha önce de Kentucky Route Zero ve Twelve Minutes gibi beğenilen oyunları kütüphanesine eklemişti. Önümüzdeki aylarda ise Vikings: Valhalla ve Hearts: Coming Home da geliyor.
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