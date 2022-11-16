Netflix yeni özelliğini resmen duyurdu

16 Kasım 2022 Çarşamba, 07:20

Yeni özellikler kazanarak kaybettiği aboneleri geri kazanmak için hamleler yapan Netflix, 'erişim izinleri ve cihaz yönetimi' tarafında yenilikler getirdiğini duyurdu.

PAROLA PAYLAŞIMINI DA ENGELLEMEK İSTİYOR

Özellik Netflix tarafından şu şekilde açıklanıyor:

''Bugünden itibaren Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi özelliğini kullanıma sunuyoruz. Bu yeni özellik, hesabınızda yakın zamanda izleme etkinliği için kullanılmış cihazların tümünü görüntülemenize ve belirli cihazlardaki oturumunuzu sadece bir tık ile kapatmanıza imkân tanıyacak.

Üyelerin hesaplarının güvenliğini sağlamasına yardımcı olması amacıyla uzun zamandır talep edilen bu özellik, artık dünya genelindeki tüm üyelerimiz tarafından web üzerinden kullanılabilir.''

Daha önce de güvenlik tarafı için bir hamle yapan Netflix, şifre paylaşımı sisteminin kökünü kurutmayı hedefliyor. Bu noktada “Profil Transfer” özelliği ile kullanıcıları karşılayan Netflix, “Profil Transferi Özelliğiyle, Değişimlerle Dolu Hayatınızda Değişmeyen Tek Şey Netflix Deneyiminiz Olsun” diyerek süreci özetlemişti.