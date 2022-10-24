Netflix'ten şifre paylaşımına Apple benzeri önlem geliyor olabilir!

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:27

Popüler dizi ve film izleme platformu hakkında bir süredir 'şifre paylaşımı' konusunda sıkı önlemler geleceği konuşuluyor. Farklı önlemler gündeme gelse de en son biyometrik tarama yönteminin kullanılacağı konuşulmaya başlandı.

NETFLIX'İN NASIL BİR YÖNTEM İZLEYECEĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Apple ve Samsung gibi akıllı telefon üreten markaların cihazlarında bu yöntem kullanılıyor ve genellikle mobil tarafta oldukça işe yarıyor, daha pratik giriş yapma/ satın alma sağlıyor. Ancak masaüstü tarafta bu çok tercih edilen bir yöntem değil. Dizüstü bilgisayarların bazılarında biyometrik tarama yer alsa da genellikle cihazı açmak için şifre yazmaktansa parmak izi okutma yöntemi tercih ediliyor.

Öte yandan uygulamayı ya da platformu açmak/giriş yapmak için bu yöntem pek tercih edilmiyor. Yine de mobilde faydalı olabilecek bu yöntemin Netflix tarafından nasıl kullanılacağı henüz bilinmiyor.

Netflix'in bu yöntemi tercih etmesinin sebebi ise tarihindeki en büyük abone kaybına uğraması olarak gösteriliyor. Popüler platformda pek çok kişi tek hesap üzerinden içerik izliyor ve abone sayısı da bu noktada düşüyor. Netflix'te bulunan abonelik yöntemlerinden birine göre aynı evde bulunan en fazla 4 kişinin bir hesabı kullanması gerekiyor. Ancak işler öyle yürümüyor ve gerçekte tek bir hesabı onlarca kişi kullanabiliyor.

İşte Netflix de bu tarz bir kullanımı önlemek adına sıkı tedbirler almak istiyor. Platform önce her bir şifre paylaşımı için ekstra ücret talep edileceğini duyursa da sonrasında IP üzerinden bağlanan kişilere erişim izni hakkında bir özellik getireceği yönünde sızıntılar yapılmıştı. Yine bunun da takip edilmesi zor bir sistem olması sebebiyle havada kaldığı göze alınırsa Netflix'in yeni bir yöntem geliştirmesi gerekiyordu ve kesin çözüm için 'biyometrik tarama' kullanılacağı konuşulmaya başlandı.

Netflix tarafında hangi yöntemin kesin olarak uygulanacağı bilinmiyor ancak biyometrik tarama gelirse farklı bilgisayarlardan ya da cihazlardan giriş yaparken kullanıcıların sorun yaşaması muhtemel görünüyor.