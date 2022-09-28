Netflix, kendi oyun stüdyosunu kuruyor
Netflix, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de kendi video oyun stüdyosunu kuracağını açıkladı.
Netflix, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de kendi video oyun stüdyosunu kuracağını açıkladı.
Stüdyonun başına daha önce Zynga ve Electronic Arts oyun şirketlerinde yöneticilik yapmış olan Marko Lastikka geçecek.
Daha önce Oxenfree gibi bazı küçük oyun şirketlerini bünyesine katan Netflix, sıfırdan kendi oyun şirketini kurmaya karar verdi.
Netflix’in oyun biriminin başkan yardımcısı olan Amir Rahimi, dünya çapında bir oyun şirketi kurma vizyonuna sahip olduklarını söyledi.
Rahimi, stüdyonun reklam ve uygulama içi satın alma içermeyen orijinal oyunlara hayat vereceğini aktardı.
Netflix geçen yılın sonunda Netflix Games adındaki oyun platformunu devreye sokmuştu.
Bu yılın ikinci çeyreğinde bir milyona yakın üyesini kaybettiğini açıklayan Netflix, oyun sektöründe daha çok büyümek niyetinde.
Oyun ve diziler arasındaki ilişki
Finlandiya, çok sayıda girişimin, teknoloji ve oyun şirketinin yer aldığı bir ülke.
Netflix, daha önce Helsinki’de bulunan ve Stranger Things dizisinin oyununu üreten Next Games şirketini satın almıştı.
Netflix aynı zamanda League of Legends oyununu temel alan Arcane adlı diziyi ve Cyberpunk: 2077 oyununu temel alan Cyberpunk: Edgerunners dizisini yaratmıştı.
Şimdi de Ubisoft’un Assassin's Creed adlı oyununu diziye çeviriyor.
Sektör analisti Eric Seufert, oyunların telif haklarını satın alarak diziye çevirmenin pahalı olduğunu hatırlatıyor.
Seufert, Netflix’in kendi stüdyosunu kurmak hamlesiyle yarattığı oyunları içerik dünyasının ve Netflix evreninin bir parçası haline getirmeye niyeti olduğunu aktardı.
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