Netflix'e tekrar zam geliyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:57

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:57

Hollywood oyuncularının uzun süren grevi sona erdikten sonra Netflix, reklamsız yayın hizmeti fiyatlarını artırmayı düşünüyor. Bu adım, şirketin karlılığını artırmayı ve bütçe bilincine sahip müşterileri reklam destekli abonelik planlarına çekmeyi amaçlıyor.

Reklamsız yayın hizmetleri geçtiğimiz yıl yüzde 25 daha pahalı hale gelmişti ve bu fiyat artışı sonrasında Netflix, yeni bir artışı gündeme getirmeyi düşünüyor.

The Wall Street Journal'a göre, Netflix, Hollywood'daki yazar ve oyuncu grevlerinin sona ermesini bekleyerek yaklaşan fiyat artışını ertelemeyi planlıyor. Amerika Yazarlar Birliği kısa bir süre önce stüdyolarla geçici bir anlaşma yaptı ve Sinema Oyuncuları Birliği de Hollywood stüdyolarıyla görüşmelere yeniden başladı.

Netflix, dünyanın farklı ülkelerinde potansiyel fiyat artışları üzerine görüşmeler yapmayı düşünüyor. Ancak ilk değişikliklerin ABD ve Kanada gibi pazarlarda gerçekleşmesi bekleniyor.

NETFLİX'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Platformun Türkiye fiyatı Eylül ayı başında zamlanmıştı. Bu zammın ardından SD kalitede reklamsız izleme fiyatı 100 TL, Ultra HD kalitede reklamsız izleme fiyatı ise aylık olarak 200 TL olmuştu. Şimdi ise bu rakamın daha da artması bekleniyor. Ancak fiyat artışlarının ne kadar olacağı veya ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz kesin bilgi bulunmuyor.



