Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb' Netflix'te: İşte ilk tepkiler...

Yayınlanma: 30.09.2023 - 08:09

Güncelleme: 30.09.2023 - 08:10

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Do Not Disturb: Ayzek ile Bir Gece, 29 Eylül'de Netflix'te izleyicilerle buluştu. Film, pandemi yüzünden işsiz kalan Ayzek’in bir otelde iş bulduktan sonra başına gelenleri konu alıyor.

Film, Karakomik Filmler serisinde de yer alan Ayzek karakterini odağına alıyor.

KADRODA KİMLER VAR?

?Yapımcılığını Öner F. Işık’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya, Mustafa Kırantepe, Zafer Algöz, Diren Polatoğlu, Seda Akman, Can Yılmaz ve Selen Şenay yer alıyor.

FİLMİN HİKAYESİ

Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak maceralara atılır. Hayatını düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur.

İŞTE İLK TEPKİLER

Film, çıkar çıkmaz sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, yapıma ilişkin ilk izlenimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

İşte Do Not Disturb’e gelen ilk yorumlar…