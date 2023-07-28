Netflix'e yeni rakip geliyor: NASA+ duyuruldu

Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:01

Güncelleme: 28.07.2023 - 17:01

NASA, dijital platformlarını güncelleyerek herkesin uzay ajansının yeni içerik dünyasına erişebilmesini sağlıyor. Yayın hizmetinde bir ilke imza atan NASA, isteğe bağlı akış hizmetini içeren beta web sitesini kullanıcılara sunuyor ve geri bildirimleri değerlendiriyor. Yeni web deneyimi, ajansın görevleri, araştırmaları, iklim verileri ve Artemis güncellemeleri gibi birçok içeriğe daha kolay erişim sağlayacak.

Ayrıca, yeni yayın platformu NASA+ ile birlikte reklamsız, ücretsiz ve aile dostu bir yayın hizmeti de sunacak. Bu platformda kullanıcılar, canlı yayınlara ve orijinal video dizilerine erişebilecek.

NASA'nın dijital varlıklarındaki dönüşüm, ajansın keşif ve inovasyonunu dünya ile paylaşmasına yardımcı olacak. Geliştirilmiş dijital platformlar, bilim, araştırma ve keşfin uyumlu şekilde sergilenmesini sağlayacak. Tüm bu yeniliklerin ardından NASA, merkezleri, görevleri ve programları arasında bilgi paylaşımını sürekli olarak düzenleyecek.

NASA'nın yeni amiral gemisi sitesi ve diğer güncellenen web siteleri, bilgi işlem müdürü Jeff Seaton'a göre, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor. Ajans, uzay keşiflerini ve ilham verici bilgileri, modernize edilmiş web araçları ve güvenli bir ortamda sunarak dünya standartlarında bir deneyim sunmayı hedefliyor.