Netflix'in ardından Disney+'a da zam geliyor!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:03

Güncelleme: 06.10.2023 - 13:03

Hollywood'da yaşanan yazar ve oyuncu grevleri nedeniyle stüdyoların maaliyetleri giderek artmaya başladı. Bundan dolayı da video yayın platformu Netflix'e dün zam gelmişti. Şimdi ise bir diğer platform Disney+'a zam geleceği açıklandı. Yeni fiyatlar 12 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek olsa da, mevcut kullanıcılar bir sonraki fatura dönemleri olan 2 Kasım veya sonrasına kadar faturalarında bir artış görmeyecekler.

Disney+'ın Premium planı aylık 10.99 dolar yıllık ise 109.99 dolardan satışa sunuluyor. 12 Ekim itibarıyla ise aylık 13.99 dolar yıllık ise 139.99 dolar olarak fiyatlar yükselecek. Türkiye'de fiyatı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Platformun şu anki abonelik fiyatı 64,99 TL'den satılıyor.



