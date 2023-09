Disney tutkunlarına müjde: 100 Filmlik blu-ray koleksiyonu geliyor!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:33

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:33

Disney, şaşırtıcı bir koleksiyonla sinemaseverleri büyülemeye hazırlanıyor! 14 Kasım'da piyasaya sürülecek olan "Disney Legacy Animasyon Film Koleksiyonu" 100 filmi kapsayacak ve şirketin animasyon film tarihini göz kamaştırıcı bir şekilde yansıtacak. Ancak, bu lüks koleksiyonun fiyatı dudak uçuklatıcı: Tam 1.500 dolar.

Bu muazzam koleksiyon, hem Disney hem de Pixar'ın en unutulmaz yapımlarını içeriyor. 1937 yapımı "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler"den bu yılın "Elemental"ine kadar uzanan tüm uzun metrajlı Disney filmleri, üç ciltlik disk setlerinde yer alacak.

Ancak, koleksiyonun en dikkat çekici özelliği, içeriğin ne kadar özgün olduğu. The Wrap tarafından yayınlanan listede, tüm "Oyuncak Hikayesi" filmleri, "İnanılmaz Aile" serisinin her iki filmi, "Kara Kazan" "Frankenweenie" ve "Robin Hood" gibi birçok unutulmaz yapımın koleksiyonda yer aldığı görülüyor. Ancak, Disney'in yıllar içinde ürettiği pek çok düşük kaliteli doğrudan videoya çekilen film bulunmuyor.

Her bir cilt, film posterlerini, yayın yıllarını ve her filmden bir karakter alıntısını içeren özel bir hikaye kitabı tarzında sunumla birleşiyor. Koleksiyon ayrıca her film için dijital kopyaları içeriyor.

Bununla birlikte, sadece filmlerle sınırlı değil. Koleksiyon ayrıca Disney'in yakında vizyona girecek "Wish" filmi için bir taş baskı poster, numaralı bir orijinallik sertifikası ve zarif bir kristal Mickey Mouse kulak şapkası içeriyor. Ayrıca, sette "Pixar'dan bonus içerikli 18 Blu-ray disk" olduğunu belirtmekte fayda var.

18 Eylül'de Walmart.com'da koleksiyonun ön siparişleri başlayacak...