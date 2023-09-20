Tarkan'dan, Atatürk'e saygısızlığa büyük tepki: 'Disney' özeleştirisi yapmayı ihmal etmedi...
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketin ardından gözaltına alındı. Video büyük tepki çekerken megastar Tarkan da olaya sessiz kalmadı. Tarkan, "Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar" dedi.
Bir lise öğrencinin Atatürk'e yönelik hareketine tepkiler çığ gibi. Tepkilerin üzerine 17 yaşındaki liseli gözaltına alındı. Bir tepki de megastar Tarkan'dan geldi.
Tarkan, "Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar" ifadelerini kullandı.
"ATATÜRK’E KARŞI YÜRÜTÜLEN KARALAMA ÇALIŞMALARININ VAHİM SONUÇLARI"
Disney+'ta yayımlamama kararı alınan Atatürk filmine sessiz kalmasını yönelik özeleştiride bulunan Tarkan, şu paylaşımı yaptı:
"Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi.
Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar.
İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum.
Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi.
Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır."
Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi.— Tarkan (@tarkan) September 20, 2023
Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar.
İlke ve…
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