Netflix’in iOS uygulamasında yeni kodlar keşfedildi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 07:00

2021 yılının kasım ayında ilk kez Netflix izleyicilerinin beğenisine sunulan Netflix oyunları, ilk etapta pek çok kullanıcıya fazlaca basit gelse de Netflix yetkilileri yıllar içerisinde başarılı oyun stüdyolarını bünyesine katarak iddialı yapımlar karşımıza çıkacağını bizlere göstermişti.

Geçtiğimiz haftalarda platforma 40 yeni oyun getireceğini açıklayan Netflix, bulut oyun hizmetini de çok yakında kullanıma sunacağının sinyallerini vermişti. Bugünse bulut oyun hizmetinde kullanılacak bir yazılımın ipuçları Netflix’in iOS uygulamasında ortaya çıktı.

TELEFONU KONTROLCÜ GİBİ KULLANMAK MÜMKÜN OLACAK

Webtekno'nun Bloomberg muhabiri Mark Gurman’ın sektördeki kaynaklardan elde ettiği ve MacRumors muhabiri Steve Moser’in bulduğu kodları aktardığına göre Netflix, iOS uygulamasının içerisine televizyonda oynanacak oyunlarda iPhone’un kontrolcü olarak kullanılabilmesini sağlayan bir sistemi entegre etmeye başladı bile. Özellikle Netflix’in iddia ettiği büyük çaplı yapımların oynanabilmesi için zorunlu olacağı düşünülen bu sistemi nasıl çalışacağıysa şu anda bilinmiyor.

Ancak pek çok kişiye göre bu sistem, tıpkı Steam’in Steam Link yazılımı gibi telefonun ekranını dijital bir kontrolcüye dönüştürerek oyunların kolayca oynanabilmesini sağlıyor. Ayrıca daha önce benzer deneysel sistemlerde jiroskopla harekete duyarlı oyunların oynandığına da şahit olmuştuk. Tabii ki bunların hepsi şu anda birer teori olmaktan öteye gitmiyor. Ancak bilinen bir tek şey var ki bu oyunları görmek için çok fazla beklemeyeceğiz.

Ortaya çıkan somut delillerin ardından kendisine bulut hizmetleri hakkında sorular sorulan Netflix sözcüsü Chrissy Kelleher ise iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti.