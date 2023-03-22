Netflix, 2023'te 40 yeni oyunu sisteme ekleyecek

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 08:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 08:00

Netflix mobil oyun tarafına odaklanarak yelpazesini genişletmişti. Geçen yıl tam 55 mobil oyunu aboneleriyle buluşturan platform, büyük hedefler koymuş durumda. Netflix'in mevcut sunduğu oyunlarla ve bu yıl sonuna kadar sunulacak oyunlarla 100 kadar oyun ücretsiz bir şekilde abonelerle buluşacak.

NETFLIX DAHA FAZLA OYUNU SİSTEME EKLİYOR

Kendi oyun stüdyosunu da kuran Netflix, popüler oyunları da bünyesine katmaya devam ediyor.

Netflix bir süre önce oyun işine girmiş ve bu konuda olan ciddiyetini de göstermişti. Şimdi Netflix abonelerinin erişebildiği yeni mobil oyunu TMNT: Shredder's Revenge'ı sundu. Nostaljik bir deneyim sunan oyun Ninja Turtles dünyasını özleyenlere geliyor.

Netflix daha önce de Kentucky Route Zero ve Twelve Minutes gibi beğenilen oyunları kütüphanesine eklemişti. Vikings: Valhalla ve Hearts: Coming Home'a ek olarak bu yıl Terra Nil, Paper Trail, Ubisoft imzalı Mighty Quest: Rogue Palace gibi oyunlar da kütüphaneye geliyor.

Monument Valley serisi Netflix Games'e gelecek. 2024 yılında Monument Valley ve Monument Valley 2, kütüphaneye eklenecek.

Söylendiği kadarıyla Netflix, kurduğu oyun stüdyosunda 16 oyun geliştiriyor. Toplamda 70 oyun geliştiren popüler platfrom, ilerleyen yıllarda çok daha fazla oyun üzerinde çalışmayı planlıyor.