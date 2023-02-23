Netflix üç düzineden fazla ülkede hizmet maliyetini düşürdü
Son bir yılda Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 139'lara kadar zam yapan Netflix, son haftalarda üç düzineden fazla ülkede hizmet maliyetini düşürdü.
Netflix, 30'un üstünde ülkede indirime gitti.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, çevirimiçi yayın şirketi, son dönemde Türkiye'de yaptığı fiyat artışları ile gündeme gelmişti. Abonelik paketlerindeki fiyat artışı yıllık bazda yüzde 139'lara varmıştı.
Yayın şirketinin son fiyat indirimleri Yemen, Ürdün, Libya ve İran dahil olmak üzere Orta Doğu ülkeleri; Kenya’nın da içinde bulunduğu Sahra altı Afrika pazarları ve Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerini kapsıyor.
Latin Amerika'da, Nikaragua, Ekvador, Venezuela gibi ülkeler ve Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler gibi Asya'nın bazı bölgelerinde de abonelik fiyatlarında düşüş görüldü.
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