Netflix desteği gelmiyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:11

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:11

Netflix'in normalde pek çok cihazla ve platformla entegrasyonu ya da desteği var. Apple TV ile yapılan küçük bir denemenin ardından bu desteğin sağlanmayacağı ortaya çıktı. 14 Şubat'ta ABD'deki Netflix kullancılarının Apple TV uygulamasına bağlamaları istendi. Kısa bir süreliğine, Netflix dizileri Apple TV uygulamasının İzleme Listesi ve İzlemeye Devam Et bölümlerinde gösterildi ancak bu uzun sürmedi.

Bu hamle ile birçok kişi özelliğin daha sonraki zamanlar için aktif olarak test edilip edilmeyeceğini merak etmesine neden oldu. Kafa karışıklığının giderilmesi adına The Verge, Netflix sözcüsüyle görüştü ve Netflix'in Apple TV uygulamasına katılımının bir hata olduğunu söyledi.

Destek o günden bu yana kesilmiş durumda. Uzun bir süre de Apple TV'ye Netflix uygulamasının resmi olarak gelmesi beklenmiyor.