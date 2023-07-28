Netflix'te yapay zekâ yarışına katılıyor: Yıllık 24 milyon TL maaşlı uzmanı arıyor!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:11

Güncelleme: 28.07.2023 - 16:11

Netflix, yıllık 900.000 dolar (Mevcut kur ile 24 milyon 225 bin TL) maaş vaadiyle yapay zeka uzmanı arayışına girdi. Yayın hizmetinin Makine Öğrenimi Platformu'nda (MLP) bir Ürün Yöneticisi için yeni bir iş ilanı yayınlayarak, Netflix, makine öğrenimi ve yapay zeka konusunda uzman bir kişiyi işe almayı hedefliyor.

İş ilanında, yapay zekanın Netflix deneyimini iyileştirmede kullanılacağı ve şirketin operasyonlarının ayrılmaz bir parçası haline geleceği belirtiliyor. Netflix, yapay zekayı harika içeriklerin satın alınmasına ve oluşturulmasına yardımcı olmak, kişiselleştirme yoluyla üyelerin doğru başlıkları seçmelerine destek olmak, ödeme işlemlerini ve diğer gelir odaklı girişimleri optimize etmek için kullanacak.

Bu rolün önemi, Netflix'in teklif ettiği maaşla da yansıtılıyor. Şirket, doğru kişiyi bulması halinde yılda en az 300.000 dolar ve en fazla 900.000 dolar ödemeye hazır olduğunu açıklıyor. Adayın Netflix'in ileriye dönük yapay zeka stratejisini belirlemesi, platformda yeni yapay zeka destekli özellikler başlatması ve diğer çalışanlara MLP'den nasıl yararlanacaklarını öğretmek için bir eğitim sistemi oluşturması bekleniyor.