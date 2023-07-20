Netflix, şifre paylaşımını engelledi, 6 milyon yeni üye geldi

Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:45

Güncelleme: 20.07.2023 - 13:45

Türkiye'de 4 milyondan fazla abonesi olduğu düşünülen uluslararası yayın platformu Netflix'in şifre paylaşımına getirdiği kısıtlama üye patlamasına neden oldu.

Netflix yetkilileri, konuya ilişkin açıklamalarında, "Standart abonelikten daha düşük maliyetli yeni seçeneklerin müşterileri cezbettiğini" söyledi.

Mayıs ayında İngiltere, ABD ve diğer büyük pazarlarda "ücretli paylaşım" programını başlatan şirket, kullanıcıların şifrelerini haneleri dışındaki kişilerle paylaşmak istemeleri halinde ekstra bir ücret talep ediyor. Bu seçenek de "standart aboneliğin maliyetinin yarısından biraz daha azına" karşılık geliyor.

Program şu anda 100'den fazla ülkede mevcut, Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

100 MİLYON FAZLA 'YASADIŞI' KULLANIM

Netflix yetkilileri, şifre değişiklikleri sonucunda çok az kişinin üyeliklerini iptal ettiğini ve programın önümüzdeki aylarda da benzer abone kazanımlarını destekleyeceğine inandıklarını söyledi.

100 milyondan fazla kullanıcının resmi kuralları ihlal ederek şifrelerini paylaştığı tahmin ediyor.

"HALA RAKİPLERİNE GÖRE GÜÇLÜ"

PP Foresight analisti Paolo Pescatore, abone kazanımlarının sağlam olduğunu ve Netflix'in stratejisinin güçlü olduğunu söyledi.

Şifre kısıtlamasını "kısa vadeli bir önlem" olarak nitelendiren analiste göre, şirketin önümüzdeki aylarda fiyatlandırmasına "ince ayar" yapması gerekecek.

Pescatore sözlerine söyle devam etti:

"Şirket hala rakiplerine kıyasla çok daha güçlü bir konumda ve ölçüt olmaya devam ediyor. Netflix'in reklamlı yayın planı, rakiplerinin mevcut tekliflerinden çok daha ucuz.”