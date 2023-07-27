Netflix’te haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu

Yayınlanma: 27.07.2023 - 17:35

Güncelleme: 27.07.2023 - 17:36

Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.

Platform, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor. Netflix Türkiye, şimdi de son haftanın en çok izlenenlerini paylaştı.

Geçen hafta boyunca (17 - 23 Temmuz) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "The Witcher" dizisi, film kategorisinde ise "Aşk Taktikleri 2" zirvede yer aldı.

17 - 23 Temmuz 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

GEÇEN HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. The Witcher (3. Sezon)

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur.

2. Ölümcül Kaçamak

Evli bir profesör, kendinden genç bir erkekle bir ilişkiye girer ancak en yakınındakilerin ihanetine uğrayacağı bir dizi trajik olayla karşılaşır.

3. Manifest (1. Sezon)

Bir uçak, kalkıştan yıllar sonra gizemli bir şekilde iniş yapar. Onların yokluğunu kabullenmiş bir dünyaya geri dönen yolcular ise yeni gerçeklerle yüzleşir.

4. Gossip Girl (1. Sezon)

Manhattan’da zengin ve ayrıcalıklı bir grup kolejli, her şeyden paçayı sıyırmaktadır. Ancak, kimliği belirsiz bir blog yazarı, onların her adımlarını takip eder.

5. Terzi (1. Sezon)

Terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

6. King The Land (1. Sezon)

Gergin bir miras kavgasının ortasındaki bir mirasçı, insanların karşı koyamadığı ama kendisinin tahammül edemediği gülümsemesiyle tanınan çalışanıyla ters düşer.

7. Şirinler (1. Sezon)

Kötü büyücü Gargamel ve kedisi Azman'ı alt etmeye çalışan Şirinler ekibinin maceralarını anlatıyor.

8. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus

Komedyen Cem Yılmaz bu hicivsel stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikayeler anlatıyor.

9. Too Hot To Handle (5. Sezon)

On bekar bir adada bir araya geliyor.

10. Outlander (6. Sezon)

1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie'ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.

GEÇEN HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1. Aşk Taktikleri 2

Evliliğe inanmayan Aslı ile Kerem bu konuda hemfikir olduklarını fark edince iş inada biner. Aslı, Kerem’i evliliğe ikna etmek, Kerem ise onu evlilikten soğutmak için kolları sıvar.

2. Bird Box Barcelona

İzlenme rekoru kıran "Bird Box"ın öyküsünü Barselona'ya taşıyan filmde, gizemli bir gücün insanlığı kırıp geçirmesinin ardından yeni ve korkunç bir tehdit ortaya çıkıyor.

3. Hazine

Annesinin cenazesi için doğup büyüdüğü kasabaya geri dönen Mesut, erkek kardeşinin zoruyla bir define kazısına katılınca başına olmadık işler açılır.

4. Patron Bebek 2: Aile Şirketi

Bu filmde Tim ve kardeşi Ted artık yetişkindir. Geçmişin büyük bebek patronu Ted yoğun ve zengin bir iş adamı olmuşken Tim banliyöde küçük kızları Tabitha ve ve bebekleri Tina ile sakin bir aile hayatı sürmektedir. Ta ki bebek Tina'nın “BabyCorp” şirketine katılmasına kadar.

5. Aşk Taktikleri

"Aşk Taktikleri", erkekleri çözdüğüne inanan Aslı ile kadınları anladığını düşünen Kerem'in hikayesini konu ediyor

6. Kutsal Damacana 4

Korku-komedi serisinin bu dördüncü filminde yaptığı bir hata nedeniyle Vatikan'dan kovulan Fikret yurda döner ve bir şeytan kovma işine gider.

7. İllegal Hayatlar

İllegal Hayatlar, kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

8. Eller Yukarı, Damat!

Owen'ın yöneticilik yaptığı banka, düğününe günler kala soyulur. Üstelik kanıtların tamamı, son derece tuhaf bir şekilde müstakbel eşinin ailesine işaret etmektedir.

9. Gazap Ateşi

Eski bir CIA ajanı, Mexico City'de yaşayan 10 yaşındaki bir kızı koruma işini kabul eder. Kız kaçırıldığında ise onu kurtarmak için her şeyi yapacaktır.

10. Sen İnandır

İki işgüzar büyükanne, yetişkin torunlarına sözde tesadüfi bir karşılaşma ayarlayınca çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır.