Neuralink'in beynine çip taktığı kişi 'oyun oynamak kökten değişecek'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:27

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:27

Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink, geçtiğimiz aylarda ilk kez bir hastanın beynine implantını yerleştirmişti. Noland Arbaugh isimli felçli bir adamda yapılan operasyon başarılı olmuştu. Öyle ki Arbaugh’ın sosyal medyada paylaşım yapmaktan oyun oynamaya kadar birçok şeyi sadece düşünce gücüyle yapabildiğini görmüştük.

'OYUN OYNAMA DENEYİMİ BEYİN ÇİPLERİYLE DEĞİŞEBİLİR'

Webtekno'nun aktardığı ayrıntılara göre Arbaugh, geçtiğimiz günlerde Joe Rogan’ın podcast’ine konuk oldu. Neuralink’in ilk insanlı deneği, çipin oyun oynama konusunda köklü değişiklikler görmemizi sağlayabileceğini aktardı.

29 yaşındaki Arbaugh, Neuralink implantını oyun oynarken kafasında bir aimbot’a sahip olmaya benzetti. Aimbot, oyunlarda hedeflemeyi otomatikleştirerek oynanışın kolaylaştırılmasına deniyor. Arbaugh’a göre implant, hedefleme konusunda çok hızlı ve başarılıydı. Arbaugh, çok hızlı olmasından dolayı oyuncuların Neuralink’e ayak uydurmasının zorlayıcı olabileceğini de belirtmiş.

Hatta bir gün rekabetçi oyunlarda bu teknolojiye özel ayrı liglerin kurulması gerekeceğini düşündüğünü bile aktardı:

“Bazen o kadar iyi oluyor ki ben hareket edeceğini düşünmeden gerekeni yapıyor. Çalışması için oyunda bir yere taşınmasını düşünmeniz yeterli.”

Tabii ki çipin henüz Fortnite, Call of Duty gibi büyük FPS oyunlarda denenmediğini belirtmek gerek. Onlarda nasıl performans göstereceği merak konusu. Ancak Arbaugh, gerçekten bir fark yaratabileceğine inanıyor.