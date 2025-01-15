New York'ta düşük gelirliler için ucuz ve hızlı internet

Yayınlanma: 15.01.2025 - 18:00

Güncelleme: 15.01.2025 - 18:00

Türkiye'de pahalı ve kalitesiz internet kullanımı yaygınken, New York'ta zorunlu olarak sunulması planlanan ucuz ve hızlı internet hizmeti gündeme geldi. Uygun Fiyatlı Genişbant Yasası kısaca ABA, kapsamında uygulanmak istenen bu plan, düşük gelirli hanelere internetin ulaşmasını hedefliyor.

İnternet servis sağlayıcıları bu yasa kapsamında, sabit 15 dolarlık fiyat üzerinden en az 25 Mbps hız ile internet sunmak zorunda.

Her ne kadar böyle bir yasanın geçtiğini konuşuyor olsak da uzun bir mahkeme sürecinin ardından yasa yürürlüğe 15 Ocak 2025'te giriyor.

Bu yasa kapsamında en az 20 bin aboneye sahip internet servis sağlayıcıları, düşük gelirli müşterilerine 25 Mbps hızında interneti aylık 15 dolara sunmak zorunda. Öte yandan sağlayıcılar, 200 Mbps hızındaki interneti aylık 20 dolardan sunabilir. Eğer kurallara uyulmazsa şirketlere her ihlal için 1.000 dolar gibi bir ceza kesilebilir.

Söylenene göre bu yasa 1.7 milyon düşük gelirli New York sakinini kapsayacak. Daha önce ABD genelinde yaklaşık 23 milyon hane, daha önce Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından sağlanan program sayesinde aylık internet faturalarından indirim alabiliyordu.