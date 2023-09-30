New York'un bazı bölgeleri şehrin geri kalanından daha hızlı çöküyor

Gökdelenlerin hakim olduğu New York'un bazı kısımlarının daha hızlı çöktüğü belirlendi.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 00:00
New York'un bazı bölgeleri şehrin geri kalanından daha hızlı çöküyor
Abone Ol google-news

NASA Jet Tahriki ve Rutgers Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York şehrinin her yıl 1,6 milimetre çöktüğü bilgisi paylaşıldı.

Şehrin metropoliteninde Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın düzenlediği bölgede Arthur Ashe Stadyumu ile LaGuardia Havalimanı pistlerinin 2016-2023 yıllarında en fazla çöken kısımlar olduğu, Arthur Ashe Stadyumu'nun her yıl 3,7 milimetre, LaGuardia'daki pistlerin ise 4,6 milimetre çöktüğü kaydedildi.

Söz konusu yerlerdeki çökmenin inşa edildikleri alanların doldurulmuş arazi olmasından kaynaklanabileceği ifade edildi.

Interstate 78 Otoyolu'nda 3,2 milimetre çökme tespit edilirken, Governors Island'ın güney kısmı, Staten Adası'ndaki Midland ve South Beach ile Arverne semtinin de daha hızlı çöktüğü belirtildi.

Araştırmacılar, kentin çökmesinin oluşturduğu riskin, yükselen deniz suyu seviyesi sebebiyle daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, sahil kesimindeki nüfus ve mülkleri kıyı taşkınlarından korumanın New York için giderek zorlaşan bir durum olduğunu anlattı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından mayısta yapılan araştırma, gökdelenlerin hakim olduğu kentteki 1 milyon binanın 764 milyon ton ağırlığında olduğu, New York'un her yıl 1 ila 2 milimetre çöktüğü belirtilmişti.


Player Alanı
NASA NASA Ay tarihi NASA ISS NASA ilk yaşam kanıtları NASA James Webb Uzay Teleskobu NASA mars NASA Mars görevi NASA Mars helikopteri NASA ve SpaceX NASA'nın uydusu

İlgili Haberler

NASA'nın 180 milyon dolarlık yok etme planı!

NASA'nın 180 milyon dolarlık yok etme planı!
6 ay kalacaktı ancak 371 gün uzayda kaldı: NASA astronotu geri döndü

6 ay kalacaktı ancak 371 gün uzayda kaldı: NASA astronotu geri döndü
NASA'nın uzay aracı ilk asteroit örnekleriyle Dünya'ya ulaştı

NASA'nın uzay aracı ilk asteroit örnekleriyle Dünya'ya ulaştı

En Çok Okunan Haberler