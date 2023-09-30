New York'un bazı bölgeleri şehrin geri kalanından daha hızlı çöküyor
Gökdelenlerin hakim olduğu New York'un bazı kısımlarının daha hızlı çöktüğü belirlendi.
NASA Jet Tahriki ve Rutgers Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York şehrinin her yıl 1,6 milimetre çöktüğü bilgisi paylaşıldı.
Şehrin metropoliteninde Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın düzenlediği bölgede Arthur Ashe Stadyumu ile LaGuardia Havalimanı pistlerinin 2016-2023 yıllarında en fazla çöken kısımlar olduğu, Arthur Ashe Stadyumu'nun her yıl 3,7 milimetre, LaGuardia'daki pistlerin ise 4,6 milimetre çöktüğü kaydedildi.
Söz konusu yerlerdeki çökmenin inşa edildikleri alanların doldurulmuş arazi olmasından kaynaklanabileceği ifade edildi.
Interstate 78 Otoyolu'nda 3,2 milimetre çökme tespit edilirken, Governors Island'ın güney kısmı, Staten Adası'ndaki Midland ve South Beach ile Arverne semtinin de daha hızlı çöktüğü belirtildi.
Araştırmacılar, kentin çökmesinin oluşturduğu riskin, yükselen deniz suyu seviyesi sebebiyle daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, sahil kesimindeki nüfus ve mülkleri kıyı taşkınlarından korumanın New York için giderek zorlaşan bir durum olduğunu anlattı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından mayısta yapılan araştırma, gökdelenlerin hakim olduğu kentteki 1 milyon binanın 764 milyon ton ağırlığında olduğu, New York'un her yıl 1 ila 2 milimetre çöktüğü belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!