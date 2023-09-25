NASA'nın 180 milyon dolarlık yok etme planı!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:50

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:50

NASA'nın bir aksilik olmazsa 2031 yılında kullanımdan kaldırmayı planladığı ISS için yeni bir yok etme planı açıklandı. Bu plana göre uzay istasyonu Dünya'ya düşürülecek ve yok edilecek. Burada NASA, istasyonu çekecek uydu ya da uzay aracına güvenecek gibi duruyor.

ULASLARARASI UZAY İSTASYONU 2031'DE EMEKLİYE AYRILIYOR

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güvenli bir şekilde yörüngeden çıkarılması için U.S Deobit Vehicle isimli bir uzay aracının geliştirilmesi gerekiyor. Bu yok etme planı için 180 milyon dolarlık bütçe belirleyen NASA, ABD'li özel uzay şirketlerinden yardım alacak.

Daha önce bu imha işleminde Rusya'nın Progress uzay aracının kullanılması planlanıyordu ancak bu uzay aracı 2028 yılında artık kullanılmayacak ve NASA'nın planladığı 2031 yılıyla uyuşmayacağı gerekçesiyle yeni plana ve bütçeye geçildi.

Dünya'nın yörüngesinde 1998 yılından bu yana zaman geçiren Uluslararası Uzay İstasyonu 33 yılın ardından emekliye ayrılmış olacak. Başlangıçta 2013 yılına kadar görevde olması beklanan ISS, beklenenden çok daha uzun süre kullanıldı.