NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendiğini açıkladı.

AA
22 Nisan 2022 Cuma, 14:55
NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu
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Son dönemde yüksek satış miktarlarıyla gündeme gelen NFT için Türkçe karşılık bulundu.

Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptı.

NFT'nin Türkçe karşılığın "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendi.


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