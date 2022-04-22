NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendiğini açıkladı.
Son dönemde yüksek satış miktarlarıyla gündeme gelen NFT için Türkçe karşılık bulundu.
Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptı.
NFT'nin Türkçe karşılığın "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendi.
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