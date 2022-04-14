Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan örnek proje: Resim çizdi, NFT olarak satışa sundu
Altay Bayındır, çizdiği bir resmi NFT olarak satışa çıkardığını ve elde edilen geliri Sosyal Ben Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.
24 yaşına giren Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, doğum gününe özel örnek bir projeye imza attı.
Kendi eliyle bir resim yapan Altay, NFT'ye dönüştürdüğü çalışmasını 1 Ethereum fiyatla(Duyuru yapıldığı andaki fiyatı 45 bin 250 TL) açık arttırma yöntemiyle satışa çıkardı. Milli kaleci Blue Earth adını verdiği çalışmasından elde edilecek gelirin ise nitelikli eğitime erişmede eşitsizlikler yaşayan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için atölyeler yapan bir vakfa bağışlayacağını açıkladı.
Altay Bayındır'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Bugün doğum günüm. Benim için bu özel günde özel bir projeye imza atmak istedik. Çizdiğim bir resmi NFT olarak açık artırmada satışa sunuyor, geliri ise nitelikli eğitime erişmede eşitsizlikler yaşayan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için atölyeler yapan Sosyal Ben Vakfı’na bağışlıyoruz. İklim kriziyle boğuşan dünya, gelecek nesilleri, hiç de hak etmedikleri bir doğa ve çevresel faktörlerle karşılamaya hazırlanıyor. Ben de tüm çocuklar için bir şey yapabilmeyi umuyorum: Çocuklar ve doğa için bir şeyler yapmak istedim, onlar için çizdim. Eserimin adı Blue Earth!"
Bugün doğum günüm— Altay Bayındır (@AltayBayindir_1) April 14, 2022
Benim için bu özel günde özel bir projeye imza atmak istedik. pic.twitter.com/gCn938gtJX
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