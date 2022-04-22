Nusret Gökçe'nin tweeti NFT oldu: 6 bin dolara satıldı!

22 Nisan 2022 Cuma, 09:17

Sosyal medyada 'NFT' furyası devam ediyor. Son olarak, Metaverse Daily isimli bir Twitter hesabı, Nusret Gökçe'nin 2017 yılında attığı 'Ottoman Steak' başlıklı bir tweet’ini NFT olarak 6 bin dolar, (yaklaşık 88 bin Türk Lirası) karşılığında sattığını belirtti.

WebTekno'nun haberine göre, Nusret’in tweetini satın alanın kim olduğu gibi ayrıntılar ise şimdilik bilinmiyor. Nusret'in geçen yıl bir tweet’i daha 6 bin dolara Valuables isimli NFT platformu üzerinden alıcı bulmuştu.

Geçen yıl Sina Estavi, Twitter kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından atılan ve platformun ilk gönderisi olan tweet’i tam olarak 2,9 milyon dolara NFT olarak satın almıştı.

NFT NEDİR?

NFT’nin açılımı Non-fungible token, Türkçe karşılığı ise değiştirilemez para-çip. Ethereum blok zincirinin bir parçası olan NFT’leri dijital eserlere sahip olmak için bir tür sertifika gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay, türünün tek örneği, doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT alışverişler blok zinciri teknolojisi üzerinden kayıt altına alınıyor.

Bu blok zincirleri, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla eşitlenemezler, çünkü her NFT varlığı kendi başına benzersizdir.

NFT NASIL YAPILIR?

Herkes bir NFT oluşturabilir. NFT’ler, bir veri kümesinin benzersiz olduğunu doğrulayan bir dizi karakter kriptografik hash’in, ilişkili olduğu blok zincirdeki önceki kayıtlarına uygun olarak oluşturulabilir. Bunun için kripto endüstrisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor.

Başlamadan önce, NFT'lerinizi hangi blokzincirinde yayınlamak istediğinize karar vermeniz gerekecek. Ethereum şu anda bu iş için lider blokzinciri hizmetidir. Her blok zincirinin kendi standardı, uyumlu cüzdan hizmetleri ve pazar yerleri vardır.