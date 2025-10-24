Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nike, dünyanın ilk motorlu ayakkabı sistemini tanıttı

24.10.2025 19:27:00
Haber Merkezi
Nike'ın proje aşamasında olan yeni koşu ve yürüyüş destekleyici sistemi tanıtıldı.

Nike koşu ve yürüş için yeni bir ayakkabı sistemi tanıttı. Bu sistem, standart bir spor ayakkabı üzerinde yerleştilen destekleyici bir sistemle hayat buluyor. Bu sistem, robotik sistemle birlikte veya sistemsiz giyilebilen karbon fiber kaplamalı bir koşu ayakkabısıyla kusursuz bir şekilde entegre oluyor.

NIKE'TAN DAHA YÜKSEK PERFORMANS SAĞLAYAN MOTORLU AYAKKABI SİSTEMİ

Nike'ın Project Amplify adını verdiği bu sistem profesyonel olmayan sporculara odaklanıyor. Daha az eforla daha hızlı olmayı sağlayan sistem, koşu ve yürüyüş için dünyanın ilk motorlu ayakkabı sistemi olarak tanımlanıyor. 

Alt bacak ve ayak bileği hareketini artırmak üzere tasarlanan Project Amplify sistemi, profesyonel olmayan ancak hızlı ve yüksek performans isteyen kişilere bir destek sağlayarak farklı bir deneyim sunmayı vadediyor.

Henüz test aşamasında olan bu ürünün sanat ve bilim kısmını Nike, robotik kısmını ise ortaklık kurulan Dephy üstleniyor. Yapılan açıklamaya göre ayakkabı sisteminin önümüzdeki yıllarda geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması planlanıyor.

Ayakkabı sistemi hafif ve güçlü bir motora sahip. Bacağı tutan kayış sistemi şarj edilebiliyor. 

Bu, günlük sporcuların daha uzun süre boyunca daha sık yürümelerini veya koşmalarını kolaylaştırıyor. İkinci bir baldır kası seti olarak da tanımlanan bu sistemi test edenler performanslarını artırdığını söyledi.

Öyleki söylediklerine göre 12 dakikada gittikleri 1 mili(yaklaşık 1.6 km) 10 dakikaya düşürdü.

Sistem, 150-160 metre hızla koşan sporcular için optimize edildi. 400'den fazla kişi üzerinde test edilen sistem ile toplamda 2,4 milyon adım analiz edildi.

