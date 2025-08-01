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OpenAI'ın Avrupa'daki ilk yapay zeka veri merkezi Norveç'te kurulacak

OpenAI'ın Avrupa'daki ilk yapay zeka veri merkezi Norveç'te kurulacak

1.08.2025 20:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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OpenAI'ın Avrupa'daki ilk yapay zeka veri merkezi Norveç'te kurulacak

OpenAI, operasyonlarını genişletmek için Avrupa'ya açılıyor. İlk yapay zeka veri merkezini de Norveç'e kuracak.

Şirketin geçen hafta bitmeden yaptığı açıklamaya göre İngiltere merkezli yapay zeka bulut altyapısı sağlayıcısı Nscale ve Norveç merkezli enerji altyapı firması Aker ile ortaklaşa olarak Avrupa'daki ilk yapay zeka veri merkezi olan Stargate Norway'i açıyor.

Nscale, veri merkezinin sahasını tasarlayıp inşa edecek. Aker ve Nscale arasında yüzde 50 yüzde 50 ortaklık olacak. OpenAI ise projede "alıcı" olarak yer alacak ve veri merkezinden kapasite satın alacak. 

Duyuru, Avrupa'nın yapay zeka egemenliğinde piyasayı yakalamak ve veri merkezleri ile işlem gücüne yatırım yapmak için yarıştığı bir dönemin ortasında geldi.

Nscale ve Aker, projenin ilk 20 megawatt (MW) kapasiteye sahip aşaması için 1 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü açıkladı. OpenAI ise Stargate Norway’in başlangıçta 230 MW kapasite sunacağını, 290 MW'a genişletileceğini ve 2026 sonuna kadar 100.000 Nvidia GPU ile çalışacağını aktardı.

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