Nintendo Switch 2 bu şekilde görünebilir! İşte sızdırılan yeni görüntüler

Yeni sızdırılan görüntülere göre Nintendo Switch 2, daha kompakt, gelişmiş ve incelmiş bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Nintendo Switch 2 bu şekilde görünebilir! İşte sızdırılan yeni görüntüler
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:38

Popüler oyun konsolunun yeni versiyonu için dedikodular ayyuka çıkmışken, Nintendo Switch 2'ye ait olduğu söylenen görüntüler Reddit üzerinden yayınlandı. Görüntülerde 8 inçlik bir ekran, manyetik Joy-Con'lar yer alıyor. Sızdırılan görüntülerde önceki modele göre çok da tasarımsal bir değişiklik olmadığı görülüyor.

NINTENDO SWITCH 2 NASIL OLACAK?

Reddit'te ortaya çıkan ancak orijinal kaynağı Çin'de bir sosyal medya sitesine ait olan görsellerde, 8 inçlik daha büyük bir ekrana, manyetik Joy-Con'lara ve hem üstte hem de altta USB-C bağlantı noktalarına sahip bir cihazın karşımıza çıkacağı görülüyor.  

Sızdırılan yeni görseller daha önce yapılan sızıntıları destekleyecek şekilde görünüyor. Switch 2, 12 GB RAM (orijinal Switch'in 4 GB'ına kıyasla), HDMI 2.1 desteği ve 256 GB dahili depolama alanı (32 GB'a kıyasla) ile karşımıza çıkacak.


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