Nintendo Switch 2 bu şekilde görünebilir! İşte sızdırılan yeni görüntüler
Yeni sızdırılan görüntülere göre Nintendo Switch 2, daha kompakt, gelişmiş ve incelmiş bir tasarımla karşımıza çıkacak.
Popüler oyun konsolunun yeni versiyonu için dedikodular ayyuka çıkmışken, Nintendo Switch 2'ye ait olduğu söylenen görüntüler Reddit üzerinden yayınlandı. Görüntülerde 8 inçlik bir ekran, manyetik Joy-Con'lar yer alıyor. Sızdırılan görüntülerde önceki modele göre çok da tasarımsal bir değişiklik olmadığı görülüyor.
NINTENDO SWITCH 2 NASIL OLACAK?
Reddit'te ortaya çıkan ancak orijinal kaynağı Çin'de bir sosyal medya sitesine ait olan görsellerde, 8 inçlik daha büyük bir ekrana, manyetik Joy-Con'lara ve hem üstte hem de altta USB-C bağlantı noktalarına sahip bir cihazın karşımıza çıkacağı görülüyor.
Sızdırılan yeni görseller daha önce yapılan sızıntıları destekleyecek şekilde görünüyor. Switch 2, 12 GB RAM (orijinal Switch'in 4 GB'ına kıyasla), HDMI 2.1 desteği ve 256 GB dahili depolama alanı (32 GB'a kıyasla) ile karşımıza çıkacak.
(2/3) pic.twitter.com/kca68h6WMF— Andy Robinson (@Andy_VGC) September 18, 2024
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