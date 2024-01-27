Nintendo Switch 2 için yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:33

Güncelleme: 27.01.2024 - 12:33

Nintendo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı Switch 2 konsolu için yeni bazı bilgiler ortaya çıktı. Konsolun 8 inçlik bir LCD ekrana sahip olacağı ve kasım ayına kadar tanıtılacağı söyleniyor. Bu bilgileri Bloomberg'de yayınlanan bir rapora dayanıyor.

NINTENDO SWITCH 2 BU YIL BİTMEDEN TANITILABİLİR

Omdia analisti Hiroshi Hayase'ye göre Nintendo Switch 2 bu yıl bitmeden tanıtılacak.

Konsolda 8 inçlik LCD ekranın olması ise önceki nesle göre büyük oranda bir gelişme olarak görülüyor. Çünkü standart Switch'te 6,2 inçlik ekran bulunuyor.

Cihazla ilgili daha önce yapılan sızıntılara göreyse Nintendo Switch 2'de NVIDIA Tegra T239 GPU ile DLSS 3,5 ve Ray Reconstruction desteği yer alacak. Kasım ayında tanıtılması beklenen yeni konsolun dijital sürümünün 399 dolar olması, fiziksel sürümünün ise 449 dolar olması bekleniyor.