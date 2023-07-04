Nintendo Switch 2'nin eli kulağında!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:38

Güncelleme: 04.07.2023 - 09:38

Nintendo Switch 2 hakkında bir süredir sızıntılar devam ediyor. Konsol hakkında en son Microsoft'un ve Activision Blizzard'ı satın almak istemesiyle başlayan sürecin sonucundaki davada Nintendo'nun yeni konsolu hakkında detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise 2023 yılının sonları ya da en geç 2024 yılında piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

YENİ NESİL KONSOL YOLDA

Şirketin daha önce 'pro' takılı bir model üzerinde çalıştığı ancak sonradan iptal edildiği ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak Nash Weedle, Nintendo Switch 2'nin geliştirme kitlerinin çeşitli oyun stüdyolarını gönderildiğini açıkladı. Bu da konsolun yakın zaman içinde karşımıza çıkabileceğine bir işaret.

Leak Express:



??El kit de desarrollo de Switch 2 ha llegado a España.



Que un estudio español ya disponga del kit, frente a la política de secretismo de Nintendo, es un impulso en sus relaciones e indica que estamos en las últimas fases previas a la presentación de la consola. pic.twitter.com/E6JjUAAlEa — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) July 1, 2023

Cihazın kesin çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da yakında duyurulması ya da konu hakkında bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

Cihaz hakkında neler biliyoruz?

Samsung'un 5nm sürecinden çıkan 5LPP üretim teknolojisini kullanan NVIDIA Tegra tarafından destekleneceği söyleniyor. Bunun yanında yeni Nintendo Switch modelinin PlayStation 4 ve Xbox One kadar güçlü olacağı bu yüzden fark yaratacağı konuşuluyor.

Cihazın tasarımı hakkında bir paylaşım yapılmasa da önceki modellerden çok da farklı olması beklenmiyor.