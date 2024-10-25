Nintendo Xbox'ın izinden gidiyor; Yeni Switch OLED duyuruldu

Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:35

Güncelleme: 25.10.2024 - 15:35

Nintendo, çok beklenen Switch 2 konsolunu piyasaya sürmedi bunun yerine beyaz tasarımda olan yeni nesil OLED yapıda bir Switch tanıttı.

Avrupa'daki belirli perakendecilerde ve My Nintendo Store'da mevcut olan bu paketin fiyatı 309,99 sterlin yani yaklaşık 370 euro. Cihazla beraber önceden yüklenmiş bir Super Mario Bros. Wonder oyunu ve 12 aylık Nintendo Switch Online üyeliği de bulunuyor.

Super Mario Bros. Wonder geçen yıl Nintendo Switch'te piyasaya sürüldü.Nintendo henüz bir sonraki taşınabilir konsolunu resmen duyurmadı, ancak Switch 2 için bir çıkış tarihi ve duyuru 2024 yılının sonuna kadar yapılacak. Hatta 2025 yılında piyasaya sürülecek.