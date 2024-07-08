Nintendo'dan Switch 2 açıklaması

Nintendo bir süredir yeni Switch 2 üzerinde çalışıyor. Yeni yapılan açıklamaya göre ilk cihazda olan sorun ikinci modelde bulunmayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:35
Nintendo'dan Switch 2 açıklaması
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Nintendo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı Switch 2 konsolu için yeni bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu yıl bitmeden tanıtılması beklenen konsolun bu yıl çıkmayacağı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Nintendo, Switch 2'ye olan yoğun talebi karşılamak için daha fazla çalışacak.

NINTENDO BU YIL ÇIKMIYOR, LANSMAN SIRASINDA YETERİNCE YENİ KONSOLDAN OLACAK

Konsolla ilgili daha önce çıkan bilgilere göre 8 inçlik bir LCD ekrana sahip olacak.

Öte yandan hissedarlarla yapılan bir soru-cevap oturumunda Nintendo'ya, karaborsacıların gelecek yıl Switch 2 konsollarını yeniden satmasını nasıl engellemeyi planladıkları soruldu. Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa ise karaborsacılığı önlemenin en kolay yolunun lansman sırasında yeterince Switch 2 konsolu üretmek ve herkesin bir tane almasını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.


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