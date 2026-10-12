No Man's Sky, 28 Ekim'de iPhone ve iPad için çıkıyor

Açık dünyasına ek olaak hayatta kalma ve aksiyon dinamiklerini bir araya getiren No Man's Sky, yaklaşık 10 yıl önce çıkış yaptı. Farklı dönemlerde ödüllere boğulan oyun, PC, PlayStation 4/5 ve Nintendo Switch 1/2 için gelmişti. Hello Games tarafından geliştirilen No Man's Sky, 18 katrilyondan fazla gezegene sahip dünyasıyla çıktığı dönemde büyük ses getirmişti.

Oyun 10 yılın ardından mobil Apple ekosistemine giriş yapıyor. iOS uyarlaması için yapılan açıklamaya göre oyun kısılmış özellikleri içermiyor aksine oyunda olan tüm güncellemeler 28 Ekim'de yayınlanacak oyunda yer alacak.

No Man's Sky, iPhone 11 ve sonrası cihazlarda desteklenecekken, iPad tarafında, 3.nesil iPad Air ve sonrası modellere gelecek.

Oyunun indirme boyutu ise 5 GB olarak açıklandı.

Dokunmatik ekranla sınırlı kalmak istemeyenler için de kontrolcü desteği de sunulacak.