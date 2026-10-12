Cumhuriyet Gazetesi Logo
No Man's Sky, 28 Ekim'de iPhone ve iPad için çıkıyor

No Man's Sky, 28 Ekim'de iPhone ve iPad için çıkıyor

12.10.2026 21:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
No Man's Sky, 28 Ekim'de iPhone ve iPad için çıkıyor

No Man's Sky, çıktığı zamandan bu yana sevilen bir oyun olarak anılıyor. Oyun artık Apple tarafı için de geliyor.

Açık dünyasına ek olaak hayatta kalma ve aksiyon dinamiklerini bir araya getiren No Man's Sky, yaklaşık 10 yıl önce çıkış yaptı. Farklı dönemlerde ödüllere boğulan oyun, PC, PlayStation 4/5 ve Nintendo Switch 1/2 için gelmişti. Hello Games tarafından geliştirilen No Man's Sky, 18 katrilyondan fazla gezegene sahip dünyasıyla çıktığı dönemde büyük ses getirmişti.

Image

Oyun 10 yılın ardından mobil Apple ekosistemine giriş yapıyor. iOS uyarlaması için yapılan açıklamaya göre oyun kısılmış özellikleri içermiyor aksine oyunda olan tüm güncellemeler 28 Ekim'de yayınlanacak oyunda yer alacak.

No Man's Sky, iPhone 11 ve sonrası cihazlarda desteklenecekken, iPad tarafında, 3.nesil iPad Air ve sonrası modellere gelecek.

Oyunun indirme boyutu ise 5 GB olarak açıklandı.

Dokunmatik ekranla sınırlı kalmak istemeyenler için de kontrolcü desteği de sunulacak.

İlgili Konular: #iphone #apple #ipad

İlgili Haberler

Epic Games'te 15 Ekim'e kadar ücretsiz olan iki oyun
Epic Games'te 15 Ekim'e kadar ücretsiz olan iki oyun Epic Games, bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor.
Liseliler yapay zekayla dizilerdeki kadına yönelik şiddeti analiz etti
Liseliler yapay zekayla dizilerdeki kadına yönelik şiddeti analiz etti Türk televizyon dizilerinin en çok tekrar izlenen sahnelerini inceleyen araştırmada, seçilen sahnelerin yaklaşık üçte birinde kadına yönelik şiddet unsurlarına rastlandı.
Göçmen kuşlardan alınan keneler bilimsel çalışmada mercek altına alındı
Göçmen kuşlardan alınan keneler bilimsel çalışmada mercek altına alındı Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) ile Türkiye'deki dört üniversitenin ortak yürüttüğü bilimsel projede, Afrika ile Avrupa arasında göç eden kuşlardan İstanbul'da toplanan keneler laboratuvarlarda incelenerek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere hastalık etkenlerinin kıtalar arasındaki hareketi ve gelecekte oluşabilecek salgın riskleri araştırılıyor.