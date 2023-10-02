2023 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü kazananları belli oldu

Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:56

Güncelleme: 02.10.2023 - 13:45

Her yıl merakla beklenen Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. Her gün farklı bir kategoride sıralanan alanlarda ödüllendirilen çalışmalar İsveç'in başkentindeki Karolinska Tıp Üniversitesinde 50 profesörden oluşan Nobel Meclisi tarafından açıklanıyor. 2 Ekim Pazartesi ile başlayan tıp veya fizyoloji alanındaki Nobel Ödülü'nü fizik, kimya, edebiyat, barış ve ekonomi dallarındaki ödüller takip edecek.

1901 yılından bu yana verilen Nobel Ödülleri 9 Ekim'e kadar hafta içi her gün bir duyuruyla devam edecek.

mRNA AŞILARININ GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYAN YÖNTEM NOBEL'İ KAZANDI

Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü, mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan yöntemi keşfeden bilim insanlarına verildi. Nobel Ödülü Covid-19 ile hayatımıza giren mRNA aşılarını geliştirmek için kritik öneme sahip keşifleri sayesinde Sagan ve Pensilvanya Üniversitesinde profesör olan Katalin Kariko ve Pensilvanya Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Drew Weissman tarafından alındı.

mRNA aşıları özellikle salgın döneminde büyük önem taşıyordu. 1980'lerde hücre kültürü olmadan mRNA üretmeye yönelik ilk yöntemler tanıtılsa da yıllar içinde geliştirildi ve süreç hızlandı. mRNA teknolojilerinin aşı ve tedavi amaçlı kullanım fikirleri 'ilk kez geliştirildikten sonra' ortaya çıkmış olsa da bunun önünde engeller vardı. Covid-19 salgınının seyrini değiştiren mRNA'lar bilim insanlarının yöntemleri ve keşifleri sayesinde tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlandı.

Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülünü kazananlardan birisi olan Katalin Kariko konu üzerine yıllardır çalışıyor. mRNA'yı tedavi amaçlı kullanmak için yıllarını veren Kariko, 1990'larda fon almak için zorluklar yaşasa da yıllar içinde mRNA'yı tedavi edeci yöntem olarak kullanmak amacıyla geliştirmeye devam etti. Daha sonrasında 1998 yılında meslektaşı Drew Weissman ile çalışmaya başlayan Kariko, farklı RNA türlerinin bağışıklık sistemiyle nasıl etkileşime girdiklerini yönelik çalışmalara odaklanmaya başladı.

Bilim insanları değiştirilmiş mRNA'yı hücrelere eklediklerinde seçilen herhangi bir proteini yapmaya teşvik ettikten sonra kodlanmış talimatların taşınmasının mümkün olduğunu gördü. Dr. Kariko ve Dr. Weissman, buluşlarını geleneksel aşılara göre daha güçlü bir bağışıklık tepkisi sağlayacağını düşünüyordu. Söz konusu aşılamaya yönelik yeni yaklaşımı açıkladıklarında diğer bilim insanları da dahil olmak üzere bu konuya ilgisiz kalındı. Öyle ki 2005 yılında yayımlanan makalede ikili hem Nature hem de Science dergilerinden red aldılar. Çalışma en son Immunity adlı niş yayınları kabul eden bir kuruluş tarafından kabul gördü.

Moderna ve BioNTech bu çalışma ve keşif üzerine aşılarını geliştirmeye başlamasının ardından koronavirüs salgını ortaya çıktı ve bu iki şirketin aşıları dünyada kullanılmaya başlandı. Her iki şirkette Dr. Kariko ve Dr. Weissman'ın keşfettiği modifikasyonu kullanıyor.

Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülü geçen yıl İsveçli bilim insanı Svante Paabo tarafından alınmıştı. Bağışıklık sistemimiz hakkında önemli bilgilar sağlayan Neandertal DNA'sına ilişkin sırları ortaya çıkartan keşfe gitmişti.