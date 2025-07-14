Nokia cihazların satışları ABD'de durduruldu

Nokia telefonların satılmasını üstlenmek üzere Finlandiya merkezli HMD Global hareket geçmişti. Microsoft'tan 2016 yılında Nokia'nın telefon tarafını satın almıştı. Yıllar içinde Nokia telefonların eski popülerliğini kazandırmak için farklı çalışmalar yapılsa da başarılı olunamamıştı. Yeni gelişmeye göreyse Nokia'nın ABD yolculuğu sona eriyor.

NOKIA CİHAZLARIN SATIŞI ABD'DE DURDURULUYOR

HMD Global, yaptığı bir açıklama ile ABD pazarındaki faaliyetlerini küçültecek. Bu da Nokia adı altında çıkış yapan cihazların durdurulması anlamına geliyor. ABD'de toplamda 4 HMD markalı telefon satışa sunuldu. Hatta en son cihaz geçen yılın eylül ayında çıkış yaptı. Bu modüler bir cihazdı ve HMD Fusion olarak adlandırılmıştı. Ancak o zamandan bu yana bir sessizlik hakimdi.

ABD'nin jeopolitik ve ekonomik olarak zorlu bir ortam sunması markanın bu kararı almasında etkili oldu. Resmi internet mağazasının erişime kapandığı da aktarılıyor. Farklı alışveriş platformlarında ürünler listelense de HMD'nin doğrudan satış yapmadığı görülüyor.

HMD, şirketin küresel destek ekipleri tarafından yürütülecek olan mevcut ürünler için garanti kapsamı ve servis hizmetlerini sunmaya devam edeceğini belirtiyor.