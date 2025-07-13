Grok neden küfürlü cevaplar verdi? Şirketten resmi açıklama geldi

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen ve X platformundan ulaşılan Grok, geçtiğimiz günlerde kullanıcılara kendi cevap verme tonu dışında küfürlü, saldırgan cevapler vermeye başlamıştı. Sadece kullanıcılara rahatsız edici cevap vererek değil Atatürk gibi milli değerlere de saldırmaya başlayan Grok'a Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden erişimin engellenemesi dahi gündeme gelmişti.

GROK İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Bu gelişmeler Musk'ın şimdiye kadarki en akıllı sohbet botu diye tanıttığı Grok 4 güncellemesinden hemen sonra yaşandı.

xAI tarafından konu hakkında çalışmaların yapıldığı ve Grok'un artık bu şekilde saldırgan cevaplar vermeyeceği açıklaması yapıldı.

Sorunun çözülmesinin ardından şirketten yeni açıklama geldi. Yaşanan her şeyin sebebi yanlış bir kod güncellemesinden kaynaklanıyormuş.

Konuyla ilgili güncellemeler, saldırgan içerikler silinirken, güvenlik önlemleri devreye alındı. Söz konusu 'saldırgan cevaplar veren versiyon' 16 saat boyunca aktif kaldı.