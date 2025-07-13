Cumhuriyet Gazetesi Logo
Grok neden küfürlü cevaplar verdi? Şirketten resmi açıklama geldi

Grok neden küfürlü cevaplar verdi? Şirketten resmi açıklama geldi

13.07.2025 21:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Grok neden küfürlü cevaplar verdi? Şirketten resmi açıklama geldi

Kısa bir süre önce X'in yapay zeka botu Grok, kullanıcılara küfürlü cevaplar vermeye başlamıştı. Kısa süre içinde binlerce kişiye küfürlü cevaplar vermesinin yanı sıra agresif ve saldırgan tavırlar sergileyen Grok için şirketten resmi açıklama geldi.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen ve X platformundan ulaşılan Grok, geçtiğimiz günlerde kullanıcılara kendi cevap verme tonu dışında küfürlü, saldırgan cevapler vermeye başlamıştı. Sadece kullanıcılara rahatsız edici cevap vererek değil Atatürk gibi milli değerlere de saldırmaya başlayan Grok'a Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden erişimin engellenemesi dahi gündeme gelmişti.

GROK İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Bu gelişmeler Musk'ın şimdiye kadarki en akıllı sohbet botu diye tanıttığı Grok 4 güncellemesinden hemen sonra yaşandı.

xAI tarafından konu hakkında çalışmaların yapıldığı ve Grok'un artık bu şekilde saldırgan cevaplar vermeyeceği açıklaması yapıldı. 

Sorunun çözülmesinin ardından şirketten yeni açıklama geldi. Yaşanan her şeyin sebebi yanlış bir kod güncellemesinden kaynaklanıyormuş

Konuyla ilgili güncellemeler, saldırgan içerikler silinirken, güvenlik önlemleri devreye alındı. Söz konusu 'saldırgan cevaplar veren versiyon' 16 saat boyunca aktif kaldı. 

İlgili Konular: #Yapay zekalı Grok #Grok #yapay zekası Grok

İlgili Haberler

En keskin dişlere sahip bu küçük canlı milyonlarca yıl önce yaşadı
En keskin dişlere sahip bu küçük canlı milyonlarca yıl önce yaşadı Yalnızca birkaç santimetre boyundaki konodontlar, çeneleri olmamasına rağmen tarihteki en keskin diş benzeri yapılara sahipti. Yeni bulgular, bu eski deniz canlılarının şaşırtıcı avlanma yöntemlerini gün yüzüne çıkarıyor.
iPhone 17 serisi ne zaman tanıtılacak?
iPhone 17 serisi ne zaman tanıtılacak? Apple'ın yeni iPhone 17 serisi 8 Eylül'den sonra tanıtılabilir. Yapılan tahmin daha önceki iPhone tanıtım tarihlerine göre yapıldı. Daha önce Apple en erken 7, 9, ve en geç 14 Eylül'de o yılın iPhone'ları tanıtılmış.
İsrail, SpaceX ile iletişim uydusunu uzaya fırlattı
İsrail, SpaceX ile iletişim uydusunu uzaya fırlattı İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi aracılığıyla "Dror 1" iletişim uydusunu güvenlik teşkilatlarına haberleşme hizmeti sağlamak amacıyla uzaya gönderdi.