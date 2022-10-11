Orta segment telefonlar için MediaTek Dimensity 1080 tanıtıldı

11 Ekim 2022 Salı, 10:58

MediaTek'i daha çok giriş ve orta segment cihazlarda görüyoruz. Bu cihazların daha iyi ve hızlı olmasını sağlayan MediaTek işlemciler milyonlarca kişinin kullandığı modelelerde de yer alıyor.

MediaTek Dimensity 1080 ise yeni tanıtıldı ve 6nm teknolojisi ile üretildi. Dimensity 1080 işlemcide 2 adet 2.6GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 eklemiş. Grafik arabirimi tarafındaysa ARM Mali-G68 MC4 tercih edildi.

YENİ TANITILAN 1080'NİN ÖZELLİKLERİ

MediaTek Dimensity 1080 işlemcisi FullHD Plus çözünürlük sunuyor ve 120Hz ekran tazeleme hızını destekleyecek. 120Hz desteğinin orta segment cihazlarda standart haline gelmeye başladığı göze alındığında bu tercih çok da şaşırtmıyor. Dimensity 1080'de Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) desteği sağlanıyor. Uydu bağlantısı tarafında ise GPS L1CA+L5, BeiDou B1I+ B2a, Glonass L1OF, Galileo E1 + E5a, QZSS L1CA+ L5 ve NavIC teknolojileri yer alıyor.

Yeni işlemcinin bir diğer özelliği ise telefon üreticilerine 200 Megapiksel standart kamera kullanmaya olanak sağlayacak olması. Dörtlü kamera dizilimine imkan veren işlemci, donanım seviyesinde 4K HDR video kayıt da sağlayacak.