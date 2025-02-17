iPhone kullanıcıları iki ayar konusunda uyarıldı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:23

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:23

iPhone'lar iOS işletim sistemiyle her ne kadar siber saldırılara daha az açık olsalar da bazı ayarlar tehdit edebiliyor. Siber saldırılara açık olmamak için bazı konulara dikkat etmek gerekiyor. iPhone'larda bulunan Otomatik Katıl özelliğiyle, herkese açık Wi-Fi ağlarına otomatik katılmak büyük bir tehdit oluşturabiliyor.

National Security Agency (NSA), tarafından yapılan uyarılara göre Otomatik Katıl'ı her zaman açık tutmamak gerekiyor. Bu özellik, sahte ağlara bağlanılmasına neden olabilir ve veriler sızdırılabilir. Özellikle halka açık Wi-Fi'ler telefonların daha ulaşılabilir olmasına neden oluyor.

Bunun yanı sıra açık bırakılan Bluetooth bağlantıları da kişisel verilerin ele geçirilmesine neden olabilir. Bluetooth kullanılmadığında kapatılması öneriliyor çünkü BlueBorne adı verilen siber saldırılar bu yol ile gerçekleştiriliyor.