Nokia ve Nvidia, birlikte çalışacak

Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:25

Güncelleme: 22.02.2024 - 08:25

Nokia'dan yapılan açıklamada, şirketin yapay zekaya hazır radyo erişim ağı çözümlerinde Nvidia'nın ürettiği çipleri yazılımlarıyla birlikte kullanacağı belirtildi.

YAPAY ZEKA TELEKOM ALTYAPISINI DA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Açıklamada, "Yapay zeka, mobil operatör sektöründeki telekomünikasyon altyapısı ve hizmetlerinin manzarasını değiştirmeye hazırlanırken, bu iş birliği yenilikçi telekomünikasyon yapay zeka hizmetlerinin sunulması yoluyla tüketicilere artan değer sunmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Nokia'nın mobil ağlardan sorumlu başkanı Tommi Uitto, konuya ilişkin, "Bu, Nvidia ile yapay zekanın sektörümüzün geleceğinde nasıl dönüştürücü bir rol oynayabileceğini keşfedecek önemli bir iş birliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Nokia'nın hisseleri mobil şebeke sektöründe zayıflık nedeniyle son birkaç yıldır düşüş gösteriyor.