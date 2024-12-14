Nöroteknolojide devrim: E-dövmeler ne işe yarıyor?

Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:49

Güncelleme: 14.12.2024 - 10:49

Elektroensefalografi (EEG) gibi testler, çeşitli nörolojik durumların teşhisinde değerlidir. Ancak, bu testler zaman alıcı ve hastalar için rahatsız edici olabilir.

Tipik bir EEG'de, teknisyen hastanın saçlı derisinde elektrotların yerleştirileceği noktaları dikkatlice belirler ve bu elektrotlar uzun kablolarla veri toplama cihazına bağlanır.

Bu süreç, hastanın saatlerce cihaza bağlı kalmasını gerektirebilir.

VÜCUT FONKSİYONLARINI ÖLÇÜYOR

Teksas Üniversitesi Austin'den bir ekip, bu süreci iyileştirmek amacıyla, doğrudan cilde uygulanan ve kalp atışı, kan basıncı gibi çeşitli vücut fonksiyonlarını ölçebilen e-dövme sensörleri geliştirdi.

Ancak, bu teknolojinin saçlı deride uygulanması, saçın varlığı nedeniyle zorluydu. Bu yüzden ekip, iletken polimerlerden oluşan biyouyumlu bir sıvı mürekkep geliştirdi. Bu mürekkep, saçın arasından geçerek saçlı deriye ulaşabiliyor ve kuruduğunda biyolojik bir sensör işlevi görüyor.

"HIZLI, AĞRISIZ VE EKONOMİK..."

Beş gönüllü üzerinde yapılan testlerde, e-dövme elektrotları, dijital kontrollü bir yazıcı kullanılarak saçlı deriye ince bir tabaka halinde püskürtüldü.

Bu yöntem hızlı, ağrısız ve ekonomik olarak tanımlandı.

E-dövme elektrotlarının performansı, yanlarına yerleştirilen geleneksel elektrotlarla karşılaştırıldığında benzer bulundu.

Ayrıca, e-dövme sensörleri en az 24 saat boyunca stabil kaldı.

'KABLOSUZ' HALE GELECEK

Geleneksel elektrotların iletken jeli birkaç saat sonra kuruyarak veri toplama doğruluğunu azaltırken, e-dövme sensörleri bu sorunu aşmakta.

Araştırmacılar, elektrotlardan kafatasının tabanına doğru uzanan e-mürekkep "kabloları" da basarak, veri toplama cihazına bağlanmak için daha kısa fiziksel kabloların kullanılmasını sağladı. Gelecekte, mürekkebin formülüne veri iletimini sağlayan bileşenler ekleyerek süreci tamamen kablosuz hale getirmeyi hedefliyorlar.

Bu yenilik, 'nöroteknolojide bir devrim' olarak nitelendiriliyor ve klinik ortamların ötesinde geniş uygulama alanlarına sahip olabilir.