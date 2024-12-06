Lakabı 'Taş bebek...' 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!

Lakabı 'Taş bebek...' 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!

Kolombiya'nın Barrancabermeja kentinde bir dizi hedefli cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Karen Julieth Ojeda Rodriguez, polis tarafından tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2024 Cuma, 12:32
Lakabı 'Taş bebek...' 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!

"La Muñeca" takma adıyla tanınan Rodriguez, özellikle eski erkek arkadaşının öldürülmesi dahil, birçok yüksek profilli cinayette rol oynamakla suçlanıyor.

"La Muñeca", İspanyolca'da 'bebek' anlamına geliyor ve sıklıkla fiziksel anlamda güzel ve çekici kadınları tanımlarken kullanılıyor.

Lakabı 'Taş bebek...' 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!

İspanyol haber kuruluşu Libertad Digital'a göre, bu cinayetlerin, Kolombiya'nın ünlü suç çetelerinden Los de la M adına gerçekleştirildiği iddia ediliyor. 

Rodriguez'in, tutuklanmadan önce kariyerini büyütme planları yaptığı ve bölgede korku salan bir grup suikastçıya liderlik ettiği bildirildi.

Lakabı 'Taş bebek...' 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!

ERKEK ARKADAŞA KURULAN KANLI TUZAK

Rodriguez'in tutuklanması, 23 Temmuz'da eski erkek arkadaşı Deyvy Jesus’un öldürülmesiyle sonuçlanan bir pusu sonrasında gerçekleşti. 

Magdalena Medio Polisi'nin açıklamasına göre, Rodriguez, Deyvy Jesus’u bir para anlaşmazlığını çözmek bahanesiyle buluşmaya çağırdı. Ancak buluşma yerine gelen Jesus, motosikletli iki saldırgan tarafından öldürüldü. 

Lakabı 'Taş bebek...' 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!

Polis, Rodriguez ile birlikte, “Gorda Sicaria” (Şişman Suikastçı) lakabıyla bilinen 24 yaşındaki suç ortağı Paula Valentina Joya Rueda'yı da tutukladı. 

Ayrıca “Leopoldo” olarak tanımlanan başka bir suç ortağı da aynı operasyon sırasında gözaltına alındı.

Lakabı 'Taş bebek...' 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Tutuklama sırasında polis, bir revolver ve 9 mm kalibre bir tabanca ele geçirdi. Yetkililer, bu silahların son cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya devam ediyor.

Öte yandan, Magdalena Medio Polisi'nden Yüzbaşı Mauricio Herrera, "La Muñeca" ve "Leopoldo"nun tutuklanmasıyla bölgeye bir süreliğine de olsa huzur geldiğini belirtti. 

Herrera, "Bu tutuklamalar, yakın zamanda işlenen cinayetlerin sorumlusu olan suç yapılarını çökertme yolunda önemli bir ilerlemedir," dedi.

Lakabı 'Taş bebek...' 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!

KOLOMBİYA'DA ARTAN CİNAYET ORANLARI

Kolombiya'nın Bucaramanga şehrinde, Dünya Nüfus İnceleme Raporu'na göre, her üç günde bir cinayet vakası rapor ediliyor. 

Nüfusu 1,3 milyonun üzerinde olan bu bölgede şiddet olayları, yerel halkın en büyük endişelerinden biri olmaya devam ediyor.

“La Muñeca” ve suç ortaklarının tutuklanması, bölgede suçla mücadelede kritik bir adım olarak görülüyor. 

Ancak, Kolombiya’da organize suç çetelerinin faaliyetleri hala büyük bir tehdit oluşturuyor.

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