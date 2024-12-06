Lakabı 'Taş bebek...' 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!

KOLOMBİYA'DA ARTAN CİNAYET ORANLARI

Kolombiya'nın Bucaramanga şehrinde, Dünya Nüfus İnceleme Raporu'na göre, her üç günde bir cinayet vakası rapor ediliyor.

Nüfusu 1,3 milyonun üzerinde olan bu bölgede şiddet olayları, yerel halkın en büyük endişelerinden biri olmaya devam ediyor.

“La Muñeca” ve suç ortaklarının tutuklanması, bölgede suçla mücadelede kritik bir adım olarak görülüyor.

Ancak, Kolombiya’da organize suç çetelerinin faaliyetleri hala büyük bir tehdit oluşturuyor.