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Nothing Phone 4b ve Nothing Ear 3a resmi olarak tanıtıldı

Nothing Phone 4b ve Nothing Ear 3a resmi olarak tanıtıldı

7.07.2026 19:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Nothing Phone 4b ve Nothing Ear 3a resmi olarak tanıtıldı

Nothing yeni akıllı telefonu ve kablosuz kulaklığını tanıttı.
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Nothing bir süredir beklenen akıllı telefon ve kablosuz kulaklığını tanıttı. Nothing Phone 4b, diğer telefonlarına benzer bir tasarımla geliyor. 6.77 inç, 1080p OLED ekranla gelen telefonda arka tarafta korunan endüstriyel görünüme ek olarak Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinin yer alıyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 5.200 mAh. Telefonda 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 16 megapiksellik özçekim kamerasıyla gelen cihazın arka tarafında 50 megapiksellik kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

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Telefonun Avrupa odaklı satış fiyatı 329 euro olarak açıklandı. 

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Nothing Ear 3a modeli ise dört renk seçeneği ile şeffaf kutularda geliyor. 12 mm’lik dinamik sürücüleri bulunan kulaklığın Hi-Res Audio Wireless, LDAC ile Static Spatial Audio desteklerine sahip olduğu belirtildi. 45 dB’ye kadar aktif gürültü engelleme sunan cihaz önceki modele göre yüzde 17 daha iyi gürültü engelleme imkanı sunuyor. Kulaklıkta üç farklı mikrofon bulunuyor. Bluetooth 6.0 yer alan kulaklıkta çiftli bağlantı desteği sunuluyor. Kulak içi formda tasarlanan kulaklık 87 eurodan satışa sunulacak. 

Her iki ürünün de Türkiye'de satılması bekleniyor.

İlgili Konular: #telefon #Kablosuz kulaklık

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