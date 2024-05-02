Nükleer silah kullanımı yapay zekaya bırakılmayacağı söylendi

Paul Dean, "Nükleer silah kullanımına ilişkin bir kararı asla yapay zekaya bırakmayız." dedi.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 23:52
Nükleer silah kullanımı yapay zekaya bırakılmayacağı söylendi
Abone Ol google-news

ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü, Caydırıcılık ve İstikrar Bürosu Müsteşarı Baş Yardımcısı Paul Dean, bugün verdiği çevrim içi basın brifinginde, ABD yönetiminin "nükleer silah kullanma kararının sadece bir insan tarafından verileceği" konusunda "çok açık ve güçlü bir taahhütte bulunduğunun" altını çizdi.

"Nükleer silah kullanımına ilişkin bir kararı asla yapay zekaya bırakmayız." diyen Dean, ülkesinin bu ifadesinin arkasında durduğunu ve bunu İngiltere ve Fransa ile birlikte kamuoyuna açıkladıklarını kaydetti.

Dean, "Çin ve Rusya'nın da benzer bir açıklama yapmasını memnuniyetle karşılarız." ifadesini kullandı. Bu açıklamayı son derece önemli bir sorumlu davranış normu olarak gördüklerini dile getiren Dean, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasındaki uyum noktasında da memnuniyetle karşılanacağını belirtti.


İlgili Haberler

Üniversitelerde yapay zeka ve dijitalleşme alanlarında açılacak yeni bölümler belli oldu

Üniversitelerde yapay zeka ve dijitalleşme alanlarında açılacak yeni bölümler belli oldu
Kutuplarda test edildi; güneş panellerinde yapay zeka yer alacak

Kutuplarda test edildi; güneş panellerinde yapay zeka yer alacak
Yapay zekalı robot rahip kiliseden aforoz edildi!

Yapay zekalı robot rahip kiliseden aforoz edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF'den seçim açıklaması: 'Azınlık çoğunluğa tahakküm edemez'

TFF'den seçim açıklaması: 'Azınlık çoğunluğa tahakküm edemez'
Avrupa’nın en yoksul ülkeleri

Avrupa’nın en yoksul ülkeleri
CEV Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımına Türkiye damgası

CEV Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımına Türkiye damgası
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Yeni başlangıç arayan bir kadın ve hayatın ağırlığı altında ezilmiş bir yazarın hikâyesi: Gerçeğin sorgulanması

Yeni başlangıç arayan bir kadın ve hayatın ağırlığı altında ezilmiş bir yazarın hikâyesi: Gerçeğin sorgulanması
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!
Şarkı sözlerini Erdoğan da okumuştu: Rapçi Blok3'den öpüşme sahnesine tepki

Şarkı sözlerini Erdoğan da okumuştu: Rapçi Blok3'den öpüşme sahnesine tepki
Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!

Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!